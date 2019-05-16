Абоненты Tele2 проведут «Ночь музеев» по другим правилам

Мобильный оператор Tele2 предоставит возможность абонентам провести «Ночь музеев – 2019» на особых условиях. Для своих клиентов оператор организует закрытые авторские экскурсии по знаковым местам Нижнего Новгорода. Кроме того, на открытых площадках оператора все участники «Ночи музеев» в этот день смогут посмотреть уникальные онлайн-трансляции с лучших выставок Москвы.

В этом году Tele2 вновь примет участие в акции «Ночь музеев», которая ежегодно проводится в третью субботу мая. Оператор, поддерживающий культурные увлечения своих абонентов, предложит им расширенную программу мероприятия. Этот формат выходит за привычные рамки акции и полностью соответствует концепции «Другие правила». Абоненты Tele2 в Москве, Архангельске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми получат привилегии на мероприятии.

В Нижнем Новгороде 18 мая специально для своих абонентов Tele2 организует уникальные авторские экскурсии по городу. Гастрономическую экскурсию по ул. Рождественская проведет ресторанный критик Катерина Смирнова, взглянуть на город сквозь призму уличного искусства гости смогут в компании Никиты Nomerz, а об истории нижегородского транспорта абонентам расскажет Дима Четыре. Закрытые прогулки для абонентов Tele2 также пройдут в нескольких нижегородских музеях – «Паровозы России», музей им. В.П. Чкалова и других. Чтобы присоединиться к бесплатной экскурсии, клиентам оператора необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Второй год в рамках акции «Ночь музеев» свои двери для всех желающих откроет интерактивный «Музей Tele2 по другим правилам». В этом году он будет работать 18 мая с 14:00 до 01:00 на территории арт-пространства бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11. Гости музея смогут увидеть эволюцию связи на интерактивной тематической выставке, ощутить связь с другими музеями благодаря онлайн-экскурсии по лучшим выставкам Москвы и даже стать частью экспозиции в «Инстамузее».

Еще одна интерактивная площадка оператора будет расположена в этом году на пл. Минина. Здесь все желающие смогут посмотреть уникальные онлайн-трансляции с лучших выставок Москвы, а также отдохнуть между прогулками в lounge-зоне Tele2, выпить чай и подзарядить гаджеты.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«В стремлении стать для абонентов больше, чем просто оператором связи, мы поддерживаем их увлечения – в том числе интересы в сфере искусства. Сейчас в обществе настоящий культурный бум – мы видим, как популярны выставки, лекции, кинопоказы и авторские экскурсии. А «Ночь в музее» – отличный формат мероприятия, давно полюбившийся публике. Уже в четвертый раз Tele2 не только предлагает своим клиентам привилегии участия в акции, но и стремится расширить их список. Исключением не стало и это партнерство: впервые столичные абоненты оператора, интересующиеся культурной жизнью столицы, смогут посещать любимые музеи и выставки на особых условиях целую неделю».

Нижний Новгород впервые присоединился ко всемирной акции «Ночь музеев» в 2012 году. 2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут посвящены истории театра. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта.