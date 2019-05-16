Чемпиона Кубка мира по фитнесу Дениса Чернова сбила электричка в Нижегородской области

Нижегородец Денис Чернов погиб под колесами электрички. Трагедия произошла 14 мая в 21.00 возле станции Толоконцево городского округа Бор.

- Электропоездом №6220 сообщением Нижний Новгород - Моховые горы совершен наезд на мужчину, который скончался на месте, - говорится в сообщении Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Денис возвращался с рыбалки и при переходе железнодорожных путей не снял наушники. В результате он не услышал приближающуюся электричку.

Денису Чернову было всего 30 лет.

Чемпиона Кубка мира по фитнесу Дениса Чернова сбила электричка в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ

При этом он добился немалых успехов. В 2012 году он стал вице-чемпионом России 2012 года в категории «Фитнес классик», а в следующем году - чемпионом России в категории «Атлетические пары», чемпионом Кубка мира, вице-чемпионом Кубка мира в категории «Атлетические пары» и чемпионом Кубка мира среди профессионалов 2013 года по версии WFF-WBBF.

Родные и близкие не могут поверить в случившиеся.

- Погиб наш Любимый, самый Добрый, самый Лучший Дениска, - написала на странице в социальных сетях его жена Анна. - Мой самый любимый, единственный и неповторимый. Ангел мой.

Прощание с Денисом Черновым пройдет сегодня, 16 мая, в Нижнем Новгороде. Вынос тела будет в 12.00 на проспект Кораблестроителей, дом №4.

Соболезнуем родным и близким!