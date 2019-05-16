«Голыми ногами - по ледяной воде»: Жители Спасского района просят восстановить разрушенный паводком мост

- У нас в Спасском смыло мост через речку, теперь невозможно попасть на тот берег, женщинам и детям приходится в обход несколько километров обходить, а мужики так, голыми ногами - по ледяной воде, - говорится в анонимном сообщении, размещенном в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]».

В администрации, по словам жителей, считают, что и без переправы можно прожить. К тому же на восстановление моста нет денег.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. И в понедельник, 13 мая, специалисты ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» совместно с представителями администрации Спасского района провели выездное совещание по вопросу возможности строительства трассы от села Солониха до автодороги с твердым покрытием взамен разрушенного моста.

В итоге эксперты предложили муниципалитету пять возможных вариантов решения сложившейся проблемы. Три варианта предполагают восстановление переправы, но это обойдется недешево. Два остальных варианта связаны со строительством объездной трассы, что дешевле, но менее удобно для жителей, ведь в таком случае им придется делать крюк в 60 километров.

- Все варианты переданы представителям Спасского района для дальнейшего решения вопроса строительства дороги, - уточнили в министерстве транспорта и автодорог.

В любом случае последнее слово остается за муниципалитетом. Именно местным чиновникам предстоит выбрать оптимальный вариант и найти средства на его реализацию.