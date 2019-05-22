В майские праздники нижегородцы открыли для себя Маврикий, Мьянму и Аргентину

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги активности нижегородских абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 5,3 раза.

В этом году в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой рост в компании связывают с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120. Более того, с апреля этого года абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом в 120 странах без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Нижегородские абоненты Tele2 в майские праздники посетили более 100 зарубежных стран, самыми популярными из которых стали Турция, Белоруссия и Грузия. В этих странах побывали 43% нижегородских клиентов оператора, выезжавших на майские праздники за границу. Среди новых направлений этого года – Аргентина, Бразилия, Антигуа и Барбуда, Маврикий, Мьянма и ряд экзотических стран Центральной Африки. Традиционный поток нижегородских туристов в Турцию сгенерировал и основной объем интернет-трафика – треть всех использованных в международном роуминге гигабайтов нижегородские отдыхающие скачали именно в Турции.