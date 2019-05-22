На главу Богородского района Константина Пурихова напали

Ночью 21 мая в дом главы Богородского района Константина Пурихова ворвались неизвестные и напали на чиновника. Во данным ТК "Волга", Константин Пурихов был госпитализирован.

По сведения МВД по Нижегородской области, сигнал о нападении в полицию поступил в 4.00.

- В дежурную часть ОМВД России по Богородскому району поступило сообщение от жителя Богородского района о том, что к нему в дом проникли неизвестные и, применив насилие, открыто похитили денежные средства, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Дом 69-летнего Константина Пурихова находится в деревне Высоково. Именно там и произошло преступление. Однако сейчас нет официальных сведений о том, насколько сильно пострадал глава Богородского района и сколько денег удалось вынести грабителям.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, - объяснили в МВД по Нижегородской области. - По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой), возбуждено уголовное дело.