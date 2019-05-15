Лето – время сажать!

Весенне-летний сезон уже в полном разгаре, и многие садоводы и ландшафтные компании заранее успели пополнить свои коллекции молодыми саженцами. Но что если вы пропустили момент, когда только-только растаял снег – идеальное время для посадки деревьев и кустарников? Откроем вам секрет – вовсе не обязательно теперь дожидаться осени. Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), которые выращиваются в контейнерах, можно без ущерба для их приживаемости высаживать в любое время – с ранней весны и до поздней осени. Под контейнерами понимают специальные технологические ёмкости: пластиковые горшки или мягкие рассадные пакеты.

Именно на таких саженцах специализируется питомник растений «Зеленый город» в п.Бутурлино Нижегородской области. Питомник был основан еще в 2004 году для выращивания саженцев декоративных растений для городского озеленения. Ассортимент растений сформирован с учетом климатических и почвенных условий нашего региона.

Сибирская лиственница.

Основное направление деятельности питомника — собственное производство посадочного материала древесных растений, устойчивых к городским условиям и неблагоприятным природным факторам: запыленность, повышенное содержание дыма и углекислого газа в воздухе, уплотнение и засоленность почвы, промерзание и перегрев почвенного слоя в корнеобитаемой зоне…

Туя западная.

В питомнике ежегодно выращивается более 100 тыс. саженцев лиственных и хвойных деревьев и кустарников в контейнерах объемом от 1л до 50л. Посадочный материал Бутурлинского питомника соответствует ГОСТ 8829-90 и широко используется для озеленения городов, садов и парков, промышленных территорий и частных владений, а именно:

- для устройства аллей и массивов: липа, рябина, береза, ясень, клен, ель, лиственница, туя, сосна

- для посадки живых изгородей: спирея, барбарис, арония, боярышник, акация, сирень, роза морщинистая

- для создания живописных групп: дерен белый, пузыреплодник, спирея, рябинник, калина, можжевельник, лапчатка

- для одиночной посадки в виде главного акцента: чубушник, спирея, ель, сосна горная, туя западная, барбарис тунберга, сортовые сирени

- для устройства защитных насаждений специального назначения (полезащитные полосы и шумозащитные лесные насаждения вдоль автомобильных и железных дорог): береза, ель, акация, пузыреплодник, боярышник и пр.

Нижегородский питомник растений «Зеленый город» предлагает саженцы декоративных деревьев и кустарников

Питомник растений «Зеленый город» предлагает особые условия сотрудничества для профессиональных покупателей и предприятий «зеленого бизнеса». В их число входят строительные и ландшафтные компании, садовые центры, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, питомники растений. Для розничных покупателей действует система скидок и сезонные акции.

Также питомник «Зеленый город» оказывает услуги по посадке растений и осуществляет доставку саженцев.

Получить консультации по подбору растений, оценить качество посадочного материала и купить саженцы можно на торгово-выставочной площадке в Нижнем Новгороде или непосредственно в питомнике растений в п. Бутурлино.

Саженцы вязов.

Адреса и контакты:

Питомник растений: Нижегородская обл., р.п.Бутурлино, ул. Ленина, за д.284

Сайт: www.zgorod-nn.ru, тел. +7(904) 068-66-98, +7 (831) 436-30-80, pitomnik@zgorod-nn.ru

Центральный склад-магазин: Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.25

Тел.: +7(831) 436-30-80, +7(831) 436-32-88, pitomnik@zgorod-nn.ru