Андрей Чертков: «Не хватает хозяйского подхода и переживания за место, где живешь»

- Вы в нижегородском правительстве человек, который для населения отвечает за главную тему. Смотрю соцопросы и вижу, что молодежь уже не хочет уезжать отсюда, и самый главный у них запрос – благоустройство дворов. Очень простое желание – жить в чистом благоустроенном городе. Федеральная программа Комфортной городской среды (ФКГС), которую вы курируете, в каком сейчас состоянии, где узкие места, где проблемы и над чем работаете?

- Если говорить про опросы, мы их тоже видели и также отметили тот же нюанс – человеку хотелось бы выходить из дома, пройти по отремонтированному двору и в такой же атмосфере прийти на работу. Он пользуется общественным транспортом, общественными пространствами, и все эти вещи должны быть вкупе отремонтированы. Тогда человеку на самом деле уже не будет хотеться изменить свой стиль жизни или район проживания.

Программа ФКГС начала реализовываться в 2017 году, потому что начали готовиться к Чемпионату мира по футболу. Основная часть программы уже в 2018 году – участвовали все 52 района Нижегородской области. В этом году она продолжается.

На все общественные пространства будет выделено 1,5 млрд рублей. Это огромные деньги, и надо сказать, что на протяжении 10 лет во все муниципалитеты деньги не вкладывались в благоустройство. Мы видели, как на глазах ветшает инфраструктура в парках, дворах и скверах. Как никогда запрос общества на благоустройства и проживание в лучших условиях отразился в этой программе.

В этом году в программе есть отличия от предыдущего года. В этом году ремонтируются только те дворы, которые имеют отмежеванную территорию, потому что все, что создается, передается во владение жителей, ДУКа или ТСЖ. В этом году 385–390 дворовых территорий будем делать. Полагаю, что с учетом экономии мы сможем благоустроить более 400 дворов, хотя планировали порядка 600. Но они не попали под определенные критерии. Но выросло количество общественных пространств: изначально по скверам и паркам у нас было 70 пространств, сейчас их 95. Практически во всех муниципалитетах.

- Что будет 2019 году сделано?

- В Нижнем Новгороде будет доделываться то, что не доделано было ранее: сквер 1905 года, Щелоковский хутор (вторая очередь), парк Дубки. Парки Пушкина и Кулибина ранее в программе не было, но сейчас они заявлены. Видим грандиозные изменения в этих парках. По Кулибина в меньшей степени, потому что отдельные сообщества выступают с некоей осторожностью его благоустраивать. Так надо относиться ко всем территориям. Очень важно в этой программе – соединение и сообщества и жителей, сохранения баланса интересов жителей и администрации.

Однако, несмотря на то, что программа работает третий год, мы зачастую видим, что администрация по старинке принимает решения, сидя у себя в кабинетах. Это категорически сейчас отвергается. Они должны выходить в люди, разговаривать с общественностью и находить баланс интересов. В 2018 году мы стали работать с компанией, которая находит компромиссные варианты благоустройства территорий. В 2019 году мы уже видим скачок в уровне подготовки проектной документации. Это отметили не только мы, но и Минстрой РФ.

- Подросла молодежь?

- Может, не столько подросла, сколько раньше ее просто не замечали. Не было запроса на такие проекты. В 2018 году все тренировались, выбирали из многих, с кем будем работать по этой программе, которая напомню, до 2024 года. Есть время. И хочется, чтобы каждый год создавали новые пространства и благоустраивали дворы, где порой не велись работы по 40 лет.

- Во мне просыпаются мои «канавинские» корни. Хочу уточнить о реализации ФКГС в Канавинском районе Нижнего Новгорода. У нас есть пример сквера Григорьева, который сделан хорошо. Там же есть еще места, где можно и нужно благоустраивать…

- Около 30 парков и скверов заявлено в Канавинском районе в программу благоустройства по этой программе. В этом году парк на улице Чкалова, сквер вдоль Московского шоссе. Но, скорее всего, будут пересмотрены эти позиции. Эти скверы хотя бы ремонтировали за последние 10 лет, а есть много других скверов в микрорайонах, где давно не было благоустройства.

В первую очередь средства должны вкладываться туда, где ремонта люди не видели по 30 лет. Ближе к людям надо быть: идти во дворы и благоустраивать общественные пространства.

- Бытует такое мнение, что не надо сравнивать провинциальные города с благоустроенной и облагороженной Москвой, где в 20 раз больше населения, которые в 20 раз больше и мусорят. Мне иногда кажется, что дело в людях. Как считаете?

- Всегда в муниципалитете должен быть хозяин, который должен за него переживать. Все службы городские тоже должны быть настроены на это. Год назад мы увидели изменения в уборке Нижнего Новгорода, сейчас изменения ожидаются в Дзержинске. Но это начальные изменения, которые надо продолжать. Люди видят эти изменения. В этом году у нас было больше снега, чем в предыдущие годы, и город справился с этой задачей.

Сейчас проходит месячник по благоустройству, и мы, к сожалению, видим недостаточную слаженность работы коммунальных служб во всех муниципалитетах. Раньше к майским праздникам во всех городах наводился порядок, сейчас есть замечания. Выводы будут сделаны. Сейчас будем подводить итоги, но уже видно, что это произошло в связи с реформой ТКО. Есть вопросы и по свалкам, и по контейнерным площадкам. Они будут озвучиваться. Хочется, чтобы муниципалитеты взялись за руки и за голову и навели чистоту в своих образованиях.

- А чего им не хватает? Жесткой команды сверху? Кого-то, может, уволить надо?

- Скорее нет. Думаю, не хватает хозяйского подхода и переживаний за то место, где живешь. Иногда еще не хватает критериев качества: сколько бы ни было людей, критерий качества один. Но по Москве же мы видим, что там чисто. И эта чистота – критерий качества для всех. У нас же прибордюрный камень в грязи и не покрашен, тротуар не убран… и это норма.

- Ваше же министерство должно мгновенно ставить этот дело на вид и принимать меры?

- В том числе с Госжилинспекцией. Этим мы и занимается. Штрафуем тех, кто обнаглел.

- Репрессивная система эффективна? Мне кажется, что штрафы небольшие, лучше оплатить штраф, и дальше ничего не делать.

- Нет, это не так. Если брать все компании, которые занимаются уборкой, то здесь штрафы существенные. Если брать ДУКи, которые как мы видим, иногда не выполняют свою работу, то у них в бюджете уже заложены все эти штрафы. Вот здесь необходимо менять сам подход.

- Это от кого зависит?

- И от хозяев ДУКов. Напомню также, что у большинства ДУКов – 25% принадлежит муниципалитету, не хватает одной акции, благодаря которой их можно было бы загонять в определенные рамки работ. Но в любом случае хозяйственная рука муниципалитета должна руководить, в том числе и в ДУКах. Порядок во дворах должен контролировать муниципалитет.

- Для населения – это как симфония. Они хотят простого и быстрого решения. На примере Канавинского района, в других районах похожая ситуация, расскажу: не хватает дворников, проблемы мусорной реформы и благоустройства. Какая-то есть управа на ДУКи?

- Есть. Просто этим надо заниматься и муниципалитету и надзорным органам: ГЖИ и АТИ. Это каждодневная работа. В Москве автоматизированная система. Мы понимаем, что дистанционный контроль в реальном режиме времени должен быть. Сейчас у нас это готовится. Пока пользуемся в ручном режиме чатами.

Сейчас решается вопрос по закупке автоматизированных систем на основе московских. Нас, например, не устраивает норматив на дворника. Мы должны выйти и должно быть чисто, а уж как вы это делаете за мои деньги, мне все равно. Мы должны выйти и убедиться, что мусора нет и чисто, претензий нет. Тогда у нас не будет проблем и вопросов ни к кому. Вот за этим следят надзорные органы. Контроль надо усиливать, автоматизировать и выводить в общественное пространство, чтобы житель мог видеть, сделано или нет в реальном времени. А также в реальном времени обращаться и говорить о проблемах, где недоубрано и недочищено.

В Нижнем Новгороде уже полгода идет этот эксперимент. И так должно быть по каждому муниципалитету.

- И вопрос, который волнует многих: как застраховаться от дополнительных начислений. Получаешь платежку и там суммы до небес. Насколько справедливы эти начисления? Власть в этом участвует?

- Проблематика в том, что по закону мы должны жить или по отопительному сезону – это 1/7 или по 1/12, которая более справедлива и социальна. Но в этом случае живем по среднему расчету предыдущего года, поэтому перерасчет всегда будет, но у кого-то в плюс, у кого-то в минус.

Впервые в Нижегородской области в этом году есть договоренность со всеми ресурсоснабжающими организациями в том, что граждане, которые получили «платежку в плюс», имеют беспроцентную рассрочку до конца года. По закону не правильно, но правильно по-человечески.