Целующихся ежиков удалось сфотографировать в Нижегородской области

Сотрудникам Госохотнадзора Нижегородской области удалось сделать уникальную фотографию – они засняли целующихся ежиков. Об этом сообщили в областном комитете по охране объектов животного мира.

- Сразу после зимней спячки у обыкновенных ежей начинается брачный сезон. В одном помете в период с мая по октябрь на свет появляется пять-шесть малышей, - пояснили в ведомстве. - Будущая мама обустраивает выводковое гнездо, выстилая его мягкой травой и сухими листьями. Поэтому так важно не поджигать сухую траву весной.

Ежата рождаются без иголок. Однако уже через несколько часов вырастают мягкие колючки. Со временем они превращаются в настоящие крепкие иголки. У взрослого ежа их может быть около пяти-шести тысяч.

При этом ежики очень важны для сельского хозяйства. Они едят многих вредных насекомых: майских жуков, непарных шелкопрядов, гусениц-долгоносиков.

В госохотнадзоре напомнили, что при обнаружении диких животных, в том числе находящихся в бедственном положении, их ни в коем случае нельзя забирать. В этом случае вам грозит штраф от 500 до четырех тысяч рублей. Также не пытайтесь помочь животному самостоятельно. Сделать это могут лишь квалифицированные специалисты. Если вы увидели животное, которому нужна помощь. Обратитесь в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» (831) 433-22-11 или по единому номеру 112.

Спасти диких животных, в том числе и ежей, может каждый нижегородец. Для этого необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах во время пожароопасного сезона:

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений!

- Не разводите костры в лесах!

- Не курите в лесу, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу, не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор!

При обнаружении в лесу пожара нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, а также сообщить о возгорании по телефону прямой линии лесной охраны по Нижегородской области: 8-800-100-94-00. Телефон работает круглосуточно.