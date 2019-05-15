«Дождь из шампиньонов»: В Нижегородской области выпал крупный град

Мощный град обрушился на село Останкино городского округа Бор вечером 14 мая. Очевидцы запечатлели природное явление на камеру мобильного телефона, а позже поделились снимками в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/708774" frameborder="0"></iframe> Сильный град обрушился на село Останкино Борского района.Видео: https://vk.com/typical_nn

- Первые майские грозы. Да еще какие! С градом размером с перепелиное яйцо, - говорится в паблике «Типичный Нижний». - Вот такие сюрпризы с неба свалились на жителей Останкина. Интересно, в Нижний тоже дойдет?

В Нижегородской области выпал крупный град. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Шарообразные ливневые осадки впечатлили общественность. Некоторым они напомнили грибы.

- Дождь из шампиньонов, - прокомментировал публикацию Алексей Мухин.

- У меня такая же ассоциация возникла. Как шампиньонов в кучу накидали, - добавила Татьяна Торопова.

В Нижегородской области выпал крупный град. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Тем временем жители областного центра никак не дождутся не только града, но полноценного дождика. Хотя специалисты который день прогнозируют грозы и ливни местами в Нижнем Новгороде и области. Так, накануне ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупредило, что вечером 14 мая по региону и областному центру местами сохранятся грозы, ливни, град. Непогода сохранится ночью и днем 15 мая.

«Комсомольская правда» также писала, что в ближайшие три дня в столице Приволжья будут бушевать геомагнитные бури.