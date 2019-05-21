Аленино счастье: обожженная девочка без рук нашла свою семью

Стоило нам только открыть дверь, как нас окружили дети, человек десять. Они улыбались и тут же вразнобой принялись рассказывать о своем доме.

- У нас четыре собаки, два попугая, три крысы, - старались они перекричать друг друга.

- А еще у нас есть два котенка, - две девчушки лет четырех-пяти принесли два пушистых комочка и стали их обнимать и гладить.

Их мама Татьяна Фалина лишь улыбалась.

- Простите, не успела навести порядок, - ловким движением руки она собрала все с дивана, и в комнате воцарился порядок.

Среди всей орущей ватаги детей выделялась девочка с обоженным лицом и без кистей рук. Но выделалась только внешностью, потому что она также громко рассказывала, смеялась и то и дело поднимала на руки самую маленькую малышку, которая крутилась вместе со всеми.

- Это Алена, - представила ее одна девочек. – Она у нас самая старшая, ей 15 лет.

Несколько лет назад об Алене говорили на центральном телевидении, о ней писали в социальных сетях, ее называли самым несчастным ребенком – ей всем миром искали приемную семью. Но не находили. И только через год, в начале 2015 года, появилось сообщение, что Алену забрала к себе нижегородская семья Фалиных. И у девочки началась новая жизнь.

Кругом враги

До семи лет Алена жила с мамой и бабушкой во Владимирской области, но когда в семь лет она не пошла в школу, социальные службы забрали ее в детский дом. И уже там активисты стали искать для девочки приемную семью.

Алена с Татьяной ФалинойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проблем с Аленой было много. Однажды ее положили в больницу – один-два раза в год ей должны проводиться пластические операции по иссечению рубцов. Педагоги детского дома не могли с ней лежать, поэтому обратились за помощью в волонтерскую организацию.

- Алене в больнице не понравилось. Она поняла, что из больницы могут выгнать за несоблюдение режима. И она чего только не делала, даже подставляла волонтера, - рассказывал Артем Фалин. - Она раскусывала себе губу, кровью мазала подушку и начинала орать: «Не надо! Не бейте меня!». Так верещала, что к ней отовсюду сбегались люди.

Но, несмотря на все сложности, педагогам детского дома удалось сделать очень многое.

- За четыре года, которые она пробыла в детском доме, педагоги научили ее дружить, следить за собой, ладить со взрослыми. А это большой шаг, - объяснил Артем Филин.

Сложности в общении с Аленой возникают из-за ее особенностей. У девочки расстройство привязанности. Другими словами, она никем не дорожит и никого не любит. Все взрослые для нее враги.

Алена легко справляется со всем, что ей нравитсяФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Это не психологическая травма, при расстройстве привязанности у ребенка по-другому формируется мозг, такой ребенок не доверяет взрослому миру, и, как следствие, такие дети постоянно манипулируют, - рассказала Татьяна Фалина. - Она не может заниматься никакими делами, потому что мозг не работает на созидание. Ей ничего не интересно, она за все хватается, но ничего не удерживает. У таких детей нет познавательного интереса, есть только разрушительное. Это очень выматывает.

При этом Алена за считанные секунды способна познакомиться с новыми людьми, спросить у них телефон или добавиться к ним на страничку в социальных сетях.

- Такие контакты даются легко, потому что она не привязана ни к кому, а вот наладить стабильные отношения для нее очень сложно, - говорит Татьяна Фалина.

Справиться с ребенком с расстройством привязанности очень тяжело. Как оказалось, Алену несколько раз забирали в приемные семьи. Но никто не мог с ней ужиться.

«Мы зажмурились и взяли»

Трудно пришлось и семье Фалиных. Артем и Татьяна боялись закомплексованности, несамостоятельности Алены. Но их ждали совсем другие проблемы.

- После первой недели мы были на грани нервного срыва, - призналась Татьяна Фалина. - Алена была абсолютно неуправляемой. Она ничем не занималась, она просто шаталась по дому: тут дернет, там дернет, там кого-то потормошит.

Любовь здесь повсюдуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А еще она почти не спала. Ей было достаточно получаса в сутки. Каждую ночь она не давала спать никому в доме, а днем Татьяна и Артем разбирались с постоянными ссорами во дворе.

- Когда Алена у нас появилась, мы жили в обычном многоквартирном доме, - говорит Татьяна Фалина. - И она, конечно, пошла гулять в компанию девочек. Перед ее появлением мы всех во дворе предупредили о ней, рассказали, как нужно себя вести, и сказали, чтобы дети в любой ситуации обращались к нам напрямую. В результате мы то и дело гасили конфликты. Правда, до каких-то серьезных ситуаций не доходило.

Артем и Татьяна встали перед выбором: оставлять Алену или вернуть ее в детский дом и забыть как о страшном сне.

- Мы поняли, что шансов найти семью у нее уже нет. И мы, зажмурившись, взяли, - вспоминает Татьяна.

Изменения в семье были заметны и по рисункам других детей. Если до появления Алены дети рисовали Татьяну в виде ангела, то после ее появления они стали рисовать маму в виде чудовищ или скорпиона, который, защищая своего малыша, пожирает паука.

Вода камень точит

Семья Фалиных совершила, кажется, невероятное. Сегодня Алена учится в обычной школе, правда, на индивидуальном обучении. Но принимает активное участие в жизни класса.

- Ей очень нравится вся движуха, - смеется Артем Фалин. - А вот учиться она не любит.

Да это и неудивительно. Алене сложно сконцентрироваться, вникнуть в суть того, что она читает. Поначалу ей даже было сложно смотреть минутные мультики для самых маленьких. Хотя сегодня она может смотреть фильмы с остальными домочадцами.

У каждого в семье есть друзьяФото: Роман ИГНАТЬЕВ

При всем этом семье Фалиных удалось найти занятие, которое очень нравится Алене и которое она боится потерять. Она занимается с тренером верховой ездой и уже делает большие успехи. Алена способна выполнить нормативы, граничащие с нормативами здорового спортсмена. Но и этого было добиться непросто. Не только тренеру, но и коню Рубину.

- Одно время конь прятался, как только слышал голос Алены, - вспоминает Татьяна Фалина. - Были случаи, когда он сбрасывал Алену и вообще не подпускал ее к себе. Она поняла, что манипулировать им не получится, и начала подстраиваться под него. И это очень ценный опыт для нее.

Еще один шаг, который люди с расстройством привязанности никогда могут и не сделать, - это заботливое отношение к другому ребенку. Два года назад в семье Фалиных появилась новорожденная Ева. Алене она настолько понравилась, что сегодня она готова помогать Еве встать, если она упала, пожалеть ее, подать ей игрушку, нравится с ней обниматься. Для Алены это просто невероятная участливость по отношению к другому человеку.

Дом семьи ФалиныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несмотря на то что Алена уже 3,5 года живет в семье, Татьяна по-прежнему ненавязчиво отслеживает, не случилось ли чего в школе. Если возникают конфликтные ситуации, то перед разговором с Аленой приходится проверять всю информацию до мелочей.

- Если мы в чем-то ошибемся, она поймет, что взрослого можно обмануть, значит, есть поводы для манипуляции, - объясняет Татьяна Фалина. - Такие дети считают, что если взрослый способен вычислить манипуляции, значит, он может защитить и его. Но тотальный контроль очень выматывает. С Аленой постоянно приходится командовать, строить, а для меня это очень тяжело. Мы пытаемся прийти к более демократичному воспитанию, но пока не очень получается. Стоит нам немного расслабиться, как Алена тут же выкидывает какой-нибудь фортель.

Но ни Татьяна, ни Артем сдаваться не собираются. Кажется, что они полны сил и готовы преодолеть любые трудности.

Будни многодетной семьиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Семья Фалиных стала приемной для большого количества детей. У Татьяны и Артема есть двое родных детей, которым сейчас больше 20 лет, десять детей, которые старше 18 лет, и семеро детей от 4 до 18 лет. Кроме того, к ним то и дело приезжают внуки старших детей.

Семья Фалиных помогает детям, чьи мамы находятся в колонии. По закону в доме малютки при колонии дети могут находиться только до трех лет. После этого их отправляют в детский дом. Татьяна Фалина «подхватывает» таких детей, окружает их любовью, занимается их образованием и воспитанием, а потом помогает воссоединиться с мамой. После чего Татьяна старается не терять эту семью из виду и всячески поддерживать их.

- Надо помнить, что дети очень любят родных матерей, - объясняет Татьяна Фалина. - И даже минимальный контакт с матерью полезнее, чем его отсутствие. Контакт с матерью для ребенка - это осознание того кто я, какой я, откуда я. Правильнее не скрыть это от ребенка, а научить его принимать это.