2019-05-21T14:08:11+03:00
Общество

Учимся, растем и развиваемся вместе с Centrum

Компания предлагает широкий выбор товаров для детского творчества в хорошо узнаваемых лицензионных коллекциях
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: CentrumФото: Centrum
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Centrum – один из крупнейших производителей школьной и офисной канцелярии, товаров для детского творчества, а также школьного и молодежного текстиля.

Более чем за 20 лет существования, компанией построена плотная дилерская сеть на территории всей России. Бренд Centrum хорошо известен в Европе и мире и поставляет свою продукцию в 40 стран.

Компания следует популярным трендам, предлагая в широком ассортименте все самое новое и интересное.

Фото: Centrum

Фото: Centrum

Centrum предлагает широкий выбор товаров для детского творчества в хорошо узнаваемых лицензионных коллекциях. В портфеле компании такие популярные лицензии как: «Холодное сердце», «Barbie», «Hot Wheels», «Enchantimals», «My Little Pony», «Фиксики», «Смешарики», «Тролли». Широкий ассортимент, высокое качество и безопасность выпускаемой продукции, позволили прочно занять свою нишу на рынке. Компания предлагает наборы для изготовления мыла, шкатулки, свечи, магнитов из гипса, гравюр, панно из пластилина, картин из обычного и 3D песка, всевозможные наборы раскрашивания по ткани (сумочки, рюкзаки, пеналы – косметички)., а также пластилин, гуашевые и акварельные краски и многое другое, необходимое для творчества и учебы.

Ассортимент в каждой категории разнообразен и широк.

Фото: Centrum

Фото: Centrum

Немалая доля приходится на школьный и молодежный текстиль. Каркасные рюкзаки для учащихся младших классов представлены в самых разных дизайнах, которые дублируются на мешках для обуви и пеналах. Конструкции рюкзаков изготовлены с учетом всех заявленных норм безопасности и качества. Высококачественные износостойкие материалы обеспечивают длительный срок эксплуатации.

Для ценителей удобства городской жизни, для любителей активного отдыха, для юных модниц и желающих выделяться из толпы, в ассортименте Centrum представлена широкая линейка ультрамодных рюкзаков на все случаи жизни. Компания учитывает молодежные тенденции и использует современные конструкции, все модели отличаются разнообразием форм и материалов, оригинальными и яркими расцветками. Модные принты и функциональные дизайны привлекают внимание и создают современный стиль.

Фото: Centrum

Фото: Centrum

Centrum - лауреат премии Золотая Скрепка, что означает, что Вы можете доверять качеству данной торговой марки. За новостями компании можно следить на сайте и в соцсетях. В сети Вконтакте часто устраиваются розыгрыши и викторины для подписчиков.

Страницы Centrum в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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