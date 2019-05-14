В Нижегородской области выбрали лучшего учителя года

14 мая 2019 года в Нижегородской области прошел финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». В этом году победителем стал Дмитрий Комиссаров - учитель физики средней школы № 5 Лыскова.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мужчина получил памятный знак, диплом и сертификат на денежную премию в размере 75 тысяч рублей. Второе место в конкурсе занял учитель истории и обществознания дзержинской школы № 71 Андрей Вотчель, а третье - Юлия Фролова, учитель английского языка школы № 118 Нижнего Новгорода.

В этом году региональный этап конкурса состоял из двух этапов –заочного и очного. В первом соревновались 35 победителей муниципального этапа, а в финал их них вышли лишь пятеро.

- Подготовка началась с ноября, а если быть честным, то намного раньше - с 10 класса, когда я решил стать педагогом. То есть на протяжении всей жизни я носил в себе эту идею поучаствовать в конкурсе и продемонстрировать со сцены то, что я умею. Получается, маленькая мечта сбылась, теперь совместно с финалистом прошлого года предстоит подготовка к следующему этапу - Всероссийскому конкурсу, - поделился эмоциями победитель – Дмитрий Комиссаров.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин напомнил, что в прошлом году впервые за 15 лет учитель из нашего региона вошел в топ-15 лучших учителей России.

Фото – Александр Воложанин

- Мы ставим перед собой задачу, чтобы в ближайшие годы нижегородские учителя не просто вошли в финал всероссийского конкурса, но стали лауреатами и федерального конкурса. Потому что те программы, которые участники представили сегодня, достойны самой высокой оценки, - добавил он.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, что физрук из Нижнего Новгорода стал лауреатом конкурса «Учитель года России – 2018». В октябре на торжественной церемонии в Кремлевском дворце в Москве ему вручили специальный приз за социальную активность и сертификат на 100 тысяч рублей.