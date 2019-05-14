Установлено предположительное место сбора сточных вод в реку Рахма

Региональное министерство экологии и природных ресурсов обследовало реку Рахму, протекающую через Советский район Нижнего Новгорода и в городе Кстово. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в ведомстве.

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Напомним, о загрязнении водоема нижегородцы сообщили на сайте экологической диспетчерской службы минэкологии 1 мая. На опубликованных снимках было видно, что река обрела неестественный цвет. А местами на поверхности воды - маслянистые пятна.

В министерстве уточнили, что в ходе рейдовых мероприятий зафиксировано: вода в Рахме белого цвета, без запаха.

- Был проведен отбор проб воды с целью установления причины изменения цветы воды в реке. Установлено предположительное место сброса сточных вод в Рахму. Сотрудниками минэкологии в рамках предварительной проверки устанавливается лицо, виновное в этом правонарушении, - добавили в ведомстве.

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