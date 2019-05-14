Женщина провалилась в яму с кипятком в Нижнем Новгороде

Нижегородка провалилась в яму с кипятком на улице Ивлиева Советского района днем 14 мая. По словам очевидцев, ничего не предвещало беды. Женщина просто прогуливалась, как вдруг брусчатка ушла из-под ее ног.

Инцидент произошел на улице Ивлиева днем 14 мая. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- К счастью, подоспели прохожие и помогли пострадавшей выбраться, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Нижегородку благополучно достали из ямы с кипятком, а после вызвали полицию и скорую помощь. Практически сразу же на место прибыли сотрудники ресурсоснабжающей организации.

Инцидент произошел на улице Ивлиева днем 14 мая. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Сказали, что на этом участке проводили какие-то тесты с водой. Шла проверка. Видимо, что-то пошло не так, - уточняется в паблике.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с пресс-службой АО «Теплоэнерго», где рассказали, что случилось на самом деле.

Инцидент произошел на улице Ивлиева днем 14 мая. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- В ходе плановых гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в рамках подготовки к отопительному периоду произошло повреждение трубопровода диаметром 325 миллиметров в районе дома № 39 по улице Ивлиева, что вызвало дальнейшее проседание грунта, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники компании оперативно оградили место происшествия. Сейчас там работают специалисты «Теплоэнерго». Ведется работа по устранению выявленного технологического нарушения.

По словам очевидцев, с провалившейся в яму с кипятком женщиной все в порядке. Она не обварилась, а поцарапала ногу. От госпитализации пострадавшая отказалась.