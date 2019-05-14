ЦСМ примет участие в форуме «Точные измерения – 2019»

«Измерения – для жизни» - под таким углом покажут свою деятельность центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Приволжском федеральном округе на международном форуме-выставке «Точные измерения – основа качества и безопасности», которая откроется завтра на ВДНХ и пройдет с 15 по 17 мая. Организаторы – Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), при содействии Аппарата Правительства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Мероприятие проводится ежегодно к всемирному Дню метрологии, в рамках выставки презентуются новейшие разработки российских и зарубежных приборостроителей. Уникальные установки, технологии и сервисы представят научные институты Росстандарта и центры стандартизации, метрологии и испытаний со всей России.

Посетители стендов ЦСМ в ПФО, куда входит экспозиция Нижегородского ЦСМ, смогут увидеть переносную поверочную расходомерную установку, которая предназначена для поверки квартирных счетчиков. Оборудование помещается в небольшой чемодан, с его помощью можно поверить приборы учета без их демонтажа, что очень удобно жителям. Установка полностью отвечает новым требованиям методики поверки, которую осуществляют в ЦСМ Росстандарта.

Будет возможность увидеть, как и чем оборудована дорожная лаборатория на колесах КП 514СМП «Трасса» на базе автомобиля «ГАЗель», предназначенная для диагностики, паспортизации и контроля транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Измерительное оборудование лаборатории также проходит поверку в ЦСМ. Установка обеспечивает измерение основных геометрических параметров дорог, прочности дорожного полотна, сцепных качеств шин автомобиля с дорогой, ровности покрытия и других показателей.

У стендов Центров стандартизации и метрологии в ПФО посетители смогут примерить специализированные очки «Виртуальная реальность», которые преобразуют QR-код в полную информацию о товаре. Специализированное программное обеспечение для мобильных устройств предназначено для предоставления потребителям метрологических услуг, актуальных данных о наименовании, типе, сроке поверки средств измерений. Приложение использует технологию QR-кода, позволяющую хранить в сжатом кодированном формате необходимую для вывода на экран мобильного устройства информацию.

Приложение будет интересно структурам, использующим средства измерения для населения (торговля – весы, медицина – средства диагностики и анализа, ТЭК – автозаправки, ГИБДД – алкотестеры и радары и т.д.). Наличие на средстве измерений этикетки с QR-кодом будет являться подтверждением достоверности показаний прибора.

В работе форума-выставки примет участие Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.