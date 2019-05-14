ЛУКОЙЛ принял участие в выставке «Великие реки»

14 мая в Нижнем Новгороде открылся традиционный международный форум «Великие реки». Его гостями станут гости из шести зарубежных стран и 11 регионов России. ПАО «ЛУКОЙЛ» представлено на форуме яркой экспозицией, выполненной по последнему слову техники. Предприятия Группы компаний «ЛУКОЙЛ», работающие в Нижегородском регионе, презентовали на выставке информацию о своей деятельности, в том числе по реализации экологической политики.

Посетители выставки могут также ознакомиться с основными сведениями и показателями работы обществ Группы компаний «ЛУКОЙЛ» Нижегородского региона из дополнительных экспозиционных стендов и информационных буклетов.