2019-05-14T13:12:39+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ принял участие в выставке «Великие реки»

Международный форум открылся в Нижнем Новгороде 14 мая 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ принял участие в выставке «Великие реки»ЛУКОЙЛ принял участие в выставке «Великие реки»
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14 мая в Нижнем Новгороде открылся традиционный международный форум «Великие реки». Его гостями станут гости из шести зарубежных стран и 11 регионов России. ПАО «ЛУКОЙЛ» представлено на форуме яркой экспозицией, выполненной по последнему слову техники. Предприятия Группы компаний «ЛУКОЙЛ», работающие в Нижегородском регионе, презентовали на выставке информацию о своей деятельности, в том числе по реализации экологической политики.

Посетители выставки могут также ознакомиться с основными сведениями и показателями работы обществ Группы компаний «ЛУКОЙЛ» Нижегородского региона из дополнительных экспозиционных стендов и информационных буклетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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