2019-05-14T12:56:37+03:00
Общество

«Уехал на велосипеде в неизвестном направлении»: 12-летний Антон Пустошный пропал в Нижнем Новгороде

В последний раз мальчика видели на Бурнаковской улице
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"Фото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит нижегородцев помочь в поисках 12-летнего Антона Пустошного. Мальчик пропал 14 мая, когда уехал кататься на велосипеде от улицы Бурнаковская в неизвестном направлении. Ориентировку с фотографией и приметами мальчика они распространили в социальных сетях.

Приметы пропавшего ребенка: рост 154 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые (чёлка на один бок), глаза голубые.

В момент исчезновения Антон был одет в серую футболку, чёрные шорты с цветными полосками и чёрно-белые сланцы.

Волонтеры подчеркнули, что мальчик уехал на велосипеде марки «Форвард» черно-красного цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Антона, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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