2019-05-14T12:03:07+03:00
Общество

Школа села Работки отметила 100-летний юбилей

Компания «ЛУКОЙЛ» вручила учебному заведению памятный подарок
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Школа села Работки отметила 100-летний юбилейШкола села Работки отметила 100-летний юбилей
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13 мая заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень поздравил школу села Работки Кстовского района в лице его директора Натальи Николаевны Волжанкиной со 100-летием со дня образования учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» .

- От лица Компании «ЛУКОЙЛ» поздравляю педагогический коллектив, ветеранов и выпускников школы села Работки с ее 100-летием! От чистого сердца желаю школе процветания, учителям – профессиональных побед, инновационных находок в методах обучения и воспитания, ученикам – успехов в учебе, спорте и творческой деятельности, ветеранам и выпускникам – активного участия в жизни школы! - отметил в своем поздравлении Антон Гребень.

В честь юбилея школы от компании «ЛУКОЙЛ» был вручен памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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