2019-05-14T11:33:18+03:00
Общество

Открытие чемпионата мотогонок RSBK состоялось в Нижнем Новгороде

12 мая на трассе «Нижегородское кольцо» прошел первый этап международного чемпионата
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Открытие чемпионата мотогонок RSBK состоялось в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено организаторамиОткрытие чемпионата мотогонок RSBK состоялось в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Первый гоночный уикенд стал ярким и насыщенным стартом нового сезона, собрав в одном месте пилотов со всей страны. В этом году география участников чемпионата растянулась от Крыма до Владивостока и показала, что расстояние – это не препятствие в любви к мотогонкам!

Более 90 пилотов, готовясь к сезону, провели десятки часов в гоночных гаражах, проехали сотни тренировочных кругов и тысячи километров до Нижнего Новгорода с одной лишь целью – доказать, что они достойны первого места и звания лучшего мотогонщика. Сезон торжественно открыли подрастающие гонщики на минимото, показав, что новое поколение спортсменов готово принять эстафету у мастодонтов мотоспорта!

Новый сезон RSBK 2019 привнес тонну настоящей интриги. В королевском классе Superbike развернулось красивое сражение между топовыми пилотами страны. В этом году пилотам предстояла борьба в двух видах гонки – спринтерской и изнуряюще длинной гонки, которая является колоссальным испытанием для спортсменов. Так, действующий чемпион RSBK Владимир Леонов после напряженной борьбы с участником чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto3 Макаром Юрченко занял второе место на подиуме, не уступив бронзовому призеру Сергею Крапухину. Макар Юрченко по итогу этапа - безоговорочный лидер соревнований.

В классе Supersport, в котором выступают мотоциклы меньшей кубатуры, победителем стал Алексей Иванов, вновь подтвердивший свой титул. Молодые пилоты Артем Мараев и Александр Васильев составили достойную конкуренцию старожилам этого класса и заняли второе и третье место соответственно.

Пока на треке шла битва среди мотогонщиков, в паддоке автодрома NRing проходила развлекательная программа для посетителей этапа. Прошли показательные выступления от мотошколы «Академия», соревнования на беговелах от школы «Беголет», выступления от чирлидинговой команды «Волга», а также множество других развлечений для детей и взрослых.

Следующий этап RSBK состоится 16 июня на автодроме АДМ «Мячково» в Московской области. А в Нижнем Новгороде чемпионат вернется уже 30 июня на автодроме «Нижегородское кольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Маскаев: «Жалею, что не встретился на ринге с Майком Тайсоном, хотя бой планировался»
Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелой весовой категории Олег Маскаев рассказал в проекте «Герои Волги» о том, чем он занимается после окончания спортивной карьеры и как воспитать здоровых детей
Новости 24
Нижегородская область получит более 250 миллионов рублей на развитие экспорта
Глеб Никитин: «Проведение форума «Великие реки» способствует достижению целей нацпроекта «Экология»
17 килограммов рыбы спасли из браконьерских сетей в Воскресенском районе
165 миллионов рублей направят на развитие соцпредпринимательства в моногородах Нижегородской области
Тело 27-летнего нижегородца достали из Ветлуги 13 мая
УФАС признало нижегородский ЕЦМЗ виновным в сговоре с поставщиками продуктов питания
Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве экс-главы НПАТ Дмитрия Цыганкова
64-летняя женщина погибла на пожаре в Кстове 13 мая
Более 78 тысяч кубов мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству
В Вадском районе пенсионер не справился с управлением мопеда и погиб в ДТП
Акция «День посадки леса» пройдет в Нижегородской области 14 мая
Град, ливень и гроза обрушатся на Нижегородскую область вечером 13 мая
Глеб Никитин: «Товарооборот Нижегородской области и Японии растет»
Более 30 школьников приняли участие в экологической акции «Чистый берег»
«Комсомольская правда» проведет субботник на территории нижегородской детской клинической больницы