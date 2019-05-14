«Папа вернулся домой!»: Отец известного Instagram-блогера нашелся спустя неделю

Несколько дней назад популярный Instagram-блогер Анастасия Мизгирева сообщила на своей странице о том, что пропал ее отец – 54-летний Андрей Владимирович Мизгирев. Пост сразу же разлетелся по всем пабликам и страницам в соцсетях: мужчину искали всей страной несколько дней.

Поздно вечером 13 мая Анастасия обрадовала подписчиков - ее отец нашелся.

- Папа вернулся, пришел сам домой. Слава богу жив и здоров, - поделилась радостной новостью девушка. Она пообещала рассказать подробности позже, выложив фотографию отца с ребенком.

Напомним, Андрей Владимирович исчез 7 мая 2019 года, когда вышел из офиса Сбербанка на улице Фильченкова. После этого он перестал выходить на связь.

- Может, поругался со своей сожительницей. Вернется. Но он уже четвертый день не выходит на связь, - написала тогда его дочь в сториз. - Ушел без телефона и паспорта, с карточками. Но никаких операций по ним не проводилось. По трем камерам посмотрели, что его передвижения были очень странными. Сейчас я действительно начинаю волноваться.