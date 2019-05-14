Олег Маскаев: «Жалею, что не встретился на ринге с Майком Тайсоном, хотя бой планировался»

- Как строится жизнь большого спортсмена, который добился таких невероятных результатов, особенно после того, как карьера завершается? Некоторые пропадают, становятся тренерами или комментаторами. А как сложилась ваша судьба?

- Это очень нелегкий вопрос для спортсмена, особенно для того, кто был на определенной высоте. Спортсмен недолговечен, его карьера когда-то заканчивается. И именно найти выход из этого состояния, когда ты был звездой, сложно. Это отражается на жизни, требует много моральных усилий. Я всегда был морально уравновешенным человеком, и бокс мне в этом помог. Путь я прошел нелегкий: было много и подъемов, и падений. Именно это и дало мне сильную поддержку. Я никогда не старался себя сильно превозносить, поэтому сойти с этого пьедестала было очень легко. Самое главное для меня – семья. Воспитанием детей всегда занималась супруга, потому что я часто был в разъездах. А сейчас я переключился на них, проводим больше времени вместе.

- А сейчас вы выходите на ринг? Тренируетесь или даете советы, проводите мастер-классы?

- Если моя помощь требуется, я, конечно, иду. Например, когда я ездил по городам России, многие ребята задавали мне вопросы. И это приятно: дать совет, помочь избежать ошибок.

- Не потерялся ли сейчас в боксе ключевой смысл? Если сравнивать отношение к этому виду спорта в советские годы и в наше время.

- Сразу скажу, что бокс стал немножко профессиональнее. Мы знаем, что конечная цель даже любителя заканчивается профессионализмом. Если сам боксер начал заниматься, то он обязательно должен закрепить себя финансово, чтобы в дальнейшем это помогло ему определиться, куда идти дальше по окончании карьеры. Мы знаем, как рождаются звезды. Все ребята, которые добились успехов на любительском уровне, дают выгодный контракт промоутерам, которые их ищут. Я думаю, что везде проходит процесс предложений, а уже сам участник выбирает, где выгоднее.

- Вам не бывает обидно, что эпоха, когда призовые гонорары за бои были выше, прошла? Вроде, один раз вышел, стал чемпионом мира, и семья обеспечена навсегда.

- Гонорар зависит от востребованности боя и его популярности. За счет этого поднимается его рейтинг.

- Кого из великих боксеров вы считаете лучшим?

- Мне всегда нравился Джордж Форман. Он очень многих чемпионов победил, попал в Книгу рекордов Гиннесса в 45 лет, когда стал чемпионом. Тактика у него интересная: шел, как скала, хорошая защита была. Но самое главное – уникальное здоровье.

- Сожалеете о том, что с кем-то не встретились на ринге?

- Я пересекался с Тайсоном, но боя не было, хотя планировали.

- У вас бывали испытания, и травмы, которые преследовали. Бывало такое, что хотелось бросить все, когда лежали в больнице?

- В больнице лежал с травмами, но никогда не думал о том, чтобы отступить. Да, боялся, что не смогу выйти на ринг из-за своего здоровья. Но чтобы оставить все – не было. Во-первых, я пережил три операции на руку, потом с пальцем были проблемы. Но заряд был до последнего. Потому что, когда полностью отключаешься от всего, уже не думаешь о болях.

- Ради чего это все? Чтобы стоять на пьедестале, держать пояс и слышать гимн своей страны, да? А не ради денег?

- Деньги отходят на второй план. Самое главное – герб своей семьи, своей фамилии, который ты держишь. Мне приятно, что я занимался тем, чем занимался. Те люди, которые пришли во время моего спада, начали вкладывать в меня внимание, интерес. Они правильно меня вели. Я попал в настоящую команду. И, когда я понял, что люди в меня верят, получился успех.

- Давайте вспомним уникальный момент в вашей карьере, когда вы стали чемпионом мира. Это единственный момент в истории, когда все пояса принадлежали выходцам из СССР. Ваш бой был финальным. Тогда мы победили. Скажите, уважают ли сегодня в Америке советскую школу бокса?

- Столько времени уже прошло. В супермаркетах, на улицах встречаются люди, здороваются со мной, подводят детей, берут автографы. Мне это приятно. Может, это происходит не так, как раньше, но это приятно.

- Что бы вы посоветовали детям, которые сейчас начинают спортивную карьеру? И их родителям.

- Есть простая формула. У меня четыре дочери. Младшей всегда говорил: «надо заниматься спортом». Потому что здоровье нужно поднимать с молодости, иначе поезд уйдет. А если ребенок не живет в спорте, как он потом будет им заниматься? Да и спорт дисциплинирует. А родителям советую: обязательно отдавайте детей в спорт.