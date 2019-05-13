Празднование Дня города в Нижнем Новгороде могут перенести на третью субботу августа

Разговоры о переносе даты празднования Дня города в Нижнем Новгороде ведутся уже давно. В начале апреля 2019 года в гордуме состоялся круглый стол на эту тему.

Как сообщает агентство «НТА-Приволжье», 8 мая по итогам мероприятия был составлен соответствующий проект, согласно которому праздник может быть перенесен на третью субботу августа.

Решение будет принято на заседании думы Нижнего Новгорода 22 мая 2019 года.

Напомним, по словам председателя комиссии по развитию города Андрея Дранишникова, возможная дата основания Нижнего Новгорода – 6 августа по старому стилю (19 августа – по новому). В ходе круглого стола он подчеркнул, что нижегородцы регулярно просят перенести празднование на более позднее время. Все участники тогда единогласно сошлись во мнении, что празднование Дня города и Дня России однозначно нужно разделить.

КСТАТИ

«Комсомольская правда» проводила опрос среди жителей Нижнего Новгорода в социальных сетях на тему переноса празднования Дня города. Большинство - почти 30% опрошенных - отдали свои голоса за то, чтобы отмечать праздник именно в конце августа. Еще 26,5% считают, что необходимо устраивать гуляния в сентябре, как это было раньше. И 22,1% нижегородцев согласны отмечать День города 12 июня. Остальные выбрали вариант "Мне без разницы, какая это будет дата",а кто-то и вовсе предложил его отменить.