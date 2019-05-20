Учитель английского языка избивала детей за плохое поведение на уроке

Учитель английского языка Марина Фабулова одной из школ городского округа Бор Нижегородской области обучала детей по собственной методике - в буквально смысле вколачивала знания в головы учеников. Учебником. Да так, что после очередного «внушения» пятиклассница упала, ударившись головой об парту. Родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию, после чего на учителя было заведено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. После чего так называемый педагог написала заявление об увольнении.

Позже выяснилось, что это был не единственный случай. Марина Фабулова регулярно избивала и оскорбляла детей на уроках.

Дети, слезы и учебник английского

В Совхозской основной школе в поселке Неклюдово Марина Фабулова не проработала даже одного учебного года. На работу она пришла 31 августа 2017 года, а уволилась 9 апреля 2018 года. Причиной столь быстрого увольнения стали нескончаемые конфликты и жалобы родителей и детей. Дело в том, что Марине Фабуловой не нравилось поведение подростков на уроках, и она решила применять собственную методику для привлечения внимания к своему предмету.

- Она оскорбляла моего друга, - рассказал один из учеников. – Говорила, что он бомж, сирота и ходит в трапье.

Еще одного ученика она довела до слез, оскорбляя его родителей. Но на этом педагогические методы Марины Фабуловой не заканчивались. Когда нервы у нее не выдерживали, она звонила своей маме или сестре и жаловалась на учеников, объясняя ситуацию с помощью нецензурной лексики. И одна из них тут же прибегала к ней на помощь выяснять отношения с детьми.

Рукоприкладством бывшая учитель английского языка тоже не гнушалась. Для этого она использовала учебник, которым била детей. И однажды она ударила девочку по голове настолько сильно, что ученица упала и ударилась головой об парту. Одноклассница попыталась вступиться за пострадавшую, но тут же сама получила удар.

- За период работы в школе Марина Александровна зарекомендовала себя как конфликтный, некоммуникабельный и непрофессиональный педагог, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в управлении образования администрации городского округа Бор. - На проводимых ею уроках отсутствовала дисциплина, объяснения учителем нового материала дети не понимали, за их просьбы повторить и объяснить материал снова учитель удалял учеников с уроков. Родители неоднократно жаловались директору МБОУ Совхозской ОШ, в управление народного образования администрации городского округа города Бор на непрофессионализм Марины Александровны, ее манеру общения с детьми, грубость, хамство в адрес учеников. С коллегами Марина Александровна вела себя вызывающе, позволяла в их адрес оскорбления, попытки педагогов отрегулировать их взаимоотношения отвергала. Марина Александровна вовлекала в конфликтные отношения с администрацией школы, педагогами, с родителями и обучающимися своих родственников (мать, сестру). Приезды родственников с выяснениями отношений мешали организации учебного процесса в школе.

Мама пострадавшей девочки Ольга Паломова написала заявление в полицию. После чего на Марину Фабулову было заведено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В качестве меры пресечения для нее была выбрана подписка о невыезде. Но Марина Фабулова сбежала. В результате она была объявлена в федеральный розыск.

Целый год о ней ничего не было известно. Однако позже бывшего преподавателя нашли в доме родителей в Вачском районе. 7 мая 2019 года 40-летняя Марина Фабулова была задержана.

Встреча с психиатром

Как оказалось, это не первое уголовное дело, которое заведено на Марину Фабулову. В интернете есть письмо, которое написано то ли родителями бывшей учительницы, то ли ей самой – в письме постоянно меняется автор, от имени которого ведется повествование, поэтому невозможно сделать однозначный вывод.

Из этого письма следует, что на Марину Фабулову было заведено уголовное дело еще в 2007 году. В то время она работала в Казаковской средней общеобразовательной школе Вачского района. Но, как она пишет, дело развалилось.

После скандала в этой школе Марина Фабулова перебралась в Нижний Новгород, где работала в автотранспортном техникуме и подрабатывала в машиностроительном техникуме. В 2011 году преподаватель английского языка решила получить ученую степень и, устроившись в Богородский медицинский колледж, стала соискателем в Мининском университете. Однако отношения с директором колледжа у Марины Фабуловой тоже не сложились.

- Я считаю, что директор и другие преподаватели, увидев, что я преподаю по своему пособию на уроках, пишу и публикую статьи, скоро буду защищать диссертацию на ученую степень кандидата психологических наук, просто испугались такого грамотного преподавателя, боясь, что, став кандидатом наук, и, работая в данном колледже, я смогу стать здесь директором, - написала Марина Фабулова.

В результате в сентябре 2013 года в колледже разразился скандал. Руководство колледжа даже вызвало психиатра. После чего в трудовой книжке Марины Фабуловой появилась запись: «Временно не допускается к работе с детьми до дополнительного освидетельствования у психиатра». Правда, позже эта запись была признана незаконной.

В том же году Марина Фабулова стала кандидатом психологических наук.

Во всем виноват…

Следующим местом работы Марины Фабуловой как раз и стала Совхозская основная школа в городском округе Бор. О конфликте с преподавателями и учениками бывшая учительница английского языка тоже написала в своем письме.

- На лицо виден факт моего заказа, - уверена Марина Фабулова. - Работая в этой школе, я увидела, что воспитанием детей никто не занимается. Ученики предоставлены сами себе. Я выявила множество нарушений в данной школе. Директор и другие учителя стали подговаривать детей, чтобы они плохо себя вели на моих уроках. Свидетелем всех происшествий была моя мама, она приехала ко мне и жила со мной, и ходила в школу, боясь за мою жизнь.

По словам Марины Фабуловой, ученики 5-7 классов били ее учебниками, плевали в лицо, лягали до синяков и выражались нецензурно в ее адрес.

Судя по открытому письму, в 2018 году Марина Фабулова месяц пролежала в психиатрической больнице имени Кащенко, где ей должны были провести психиатрическую экспертизу. Но что именно выяснили врачи, в письме не говорится. Выяснить официально диагноз бывшей преподавательницы тоже не представляется возможным – по закону, информация о здоровье человека является тайной.

Все свои заключения бывшая преподавательница списывает на заказ со стороны правоохранительных органов Вачского района. По мнению Марины Фабуловой, именно они не дают ей нормально работать во всех уголках Нижегородской области. Причину же она видит в том, что семья Фабуловых постоянно пишет жалобы на работу правоохранительных органов и администрации Вачского района.

О крутом нраве всей семьи действительно наслышаны в Вачском районе. Даже на задержание Марины Фабуловой выезжал целый наряд полиции. И, как оказалось, не зря. Во время ареста отец бывшей учительницы выбил стекло полицейской машины и сломал ребро одному из сотрудников полиции.

Уголовное дело в отношении Марины Фабуловой продолжается.