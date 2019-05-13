«Дымом затянуло все небо!»: В Балахне загорелись отходы картонного комбината

Вечером 12 мая жителям Балахны пришлось здорово поволноваться - и все из-за пожара на местном картонном комбинате. Огромные клубы черного дыма, потемневшее небо и чудовищный запах гари – балахнинцы до сих пор не могут забыть эту страшную картину.

- Дымом затянуло все небо! – рассказывают местные жители. – Было очень страшно!

К счастью во время пожара никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Жутковатые снимки тут же наводнили все социальные сети. И надо сказать, испугаться было чего, особенно в условиях высокого уровня пожароопасности, установившегося в Нижегородской области. К счастью, на этот раз потушить пожар удалось довольно быстро.

- Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области в 18:41 12 мая, - сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МЧС России. – Как оказалось, на площади Революции на территории картонного комбината загорелся мусор. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На место происшествия выезжали пять единиц техники и 21 человек. Потушить пожар удалось за 56 минут. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Напомним, на территории Нижегородской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. В связи с этим нижегородцев просят соблюдать меры безопасности при посещении лесов и земельных участков.