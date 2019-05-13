2019-05-13T13:03:22+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поздравил кстовских ветеранов с Днем Победы

В городе Кстово прошло несколько мероприятий, приуроченных к празднику
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ поздравил кстовских ветеранов с Днем ПобедыЛУКОЙЛ поздравил кстовских ветеранов с Днем Победы
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Концерты для ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», города Кстово и Кстовского района, приуроченные к 9 Мая, состоялись во Дворце культуры нефтехимиков 6 и 7 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

6 мая перед заслуженными работниками предприятия выступили ведущая солистка, обладательница гран-при «Утренняя звезда», Марина Машакова и солист, обладатель премии президента по поддержке талантливой молодежи, Артем Янченко, а также эстрадный симфонический оркестр под управлением Михаила Петропавловского в сопровождении образцового ансамбля танца «Нижегородский хоровод». На следующий день кстовских ветеранов своим выступлением радовал Вокальный ансамбль Росгвардии в сопровождении ансамбля танцы Росгвардии. Эти концерты стали замечательным подарком для ветеранов в преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы.

- От лица компании ЛУКОЙЛ мы поздравляем вас с наступающим Днем Победы, желаем вам доброго здоровья и долгих лет жизни, мирного неба над головой, чтобы каждый день приносил вам радость. Низкий вам поклон! - поздравил ветеранов заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Александрович Гребень.

Детство, опаленное войной…

7 мая в Центре внешкольной работы им. С.А. Криворотовой состоялось мероприятие «Дети войны», приуроченное к Дню Победы. Для ветеранов был организован концерт силами воспитанников творческих коллективов ЦВР, а также, благодаря компании «ЛУКОЙЛ», накрыт вкусный праздничный стол и подготовлены подарки и цветы.

С почетом и уважением

Хорошей традицией стало накануне одного из самых главных праздников нашей страны - Дня Победы поздравлять ветеранов ВОВ на дому. 7 мая в гостях у четырех заслуженных ветеранов побывал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Александрович Гребень. Он вручили пенсионерам подарки и цветы со словами благодарности за их неоценимый вклад в общую Победу. Всего подарки получили 64 ветерана, в их числе инвалиды и участники ВОВ Кстовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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