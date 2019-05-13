2019-05-13T09:51:46+03:00
Общество

Жара отступает: Прогноз погоды на 13-17 мая в Нижнем Новгороде

Столбики термометров опустятся до +16 градусов
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородскую область придет похолооданиеВ Нижегородскую область придет похолооданиеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде сейчас настоящее лето! Столбики термометров порой достигают отметки в +30 градусов, а дождей в мае практически не было. Такая аномальная жара продержится в приволжской столице еще пару-тройку дней, а затем пойдет на спад.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 мая, нижегородцев ожидает до +28 градусов в дневные часы и до +17 – в ночные. Ближе к обеду небо будет облачным, но и солнце будет периодически выглядывать из-за туч. Ветер будет дуть со стороны востока и северо-востока со скоростью, не превышающей трех метров в секунду.

Во вторник, 14 мая, ситуация не изменится: днем будет жарко – столбики термометров поднимутся до +29. Небо останется облачным с прояснениями. В обеденное время возможен небольшой дождь.

В середине рабочей недели ветер поменяет направление с восточного на северное, а жара постепенно начнет спадать. Синоптики обещают, что днем будет до +22 градусов, а ночью – до +15. В течение всего дня на Нижний Новгород может постепенно обрушаться небольшой дождь.

В четверг, 16 мая, будет еще холоднее – ожидается до +18 градусов. Осадков не предвидится, небо будет ясным и солнечным. Ветер так и будет дуть с севера и ускорится до трех с половиной метров в секунду. При этом ощущаться такая погода будет как +14 градусов.

Пятница станет самым прохладным днем на этой неделе. В дневное время температура воздуха составит +15 градусов, а в ночное - +6 градусов. Дождя не будет, а небо будет то облачным, то ясным.

Такая погода продержится все выходные дни и почти всю следующую рабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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