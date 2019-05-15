В среду 15 мая завершился первый в Нижнем Новгороде Global City Hackathon. Работа нижегородских разработчиков и экспертов из разных стран шла на протяжении трех месяцев. За это время в хакатоне приняли участие 102 участника, 54 эксперта, 7 представителей Global Future Council on Russia WEF и более 20 посетителей пришли на хакатон.

В результате было выбрано три победителя. Лучшими командами по решению жюри стали: в направлении «Доступный город» - команда Mixar, которая разработала прототип мобильного приложения «Доступный город» для слабовидящих людей. Приложение помогает построить маршрут, подскажет, что приехал нужный автобус, что он доехал до нужной остановки. В разработке приложения принимал непосредственное участие Илья Лебедев, являющийся слабовидящим.

В направлении «Открытый город» команда под началом Кирилла Пернаткина разработала приложение «Симулятор парковочного пространства», которое позволяет понять, где в конкретном месте города можно припарковаться, где плотность парковки меньше.

В направлении «Безотходный город» победителем стал проект «Антимусор» - цифровая платформа по мониторингу процессов, связанных с вывозом мусора.

Завершился первый в Нижнем Новгороде Global City HackathonФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Основной эффект, который дал хакатон, - это импульс энергии для всех участников, технологических партнеров, команд, организаторов, администрации, правительства, - считает заместитель мэра Нижнего Новгорода Алексей Карапузов. - Но этот заряд энергии не должен теряться, и мы решили дать импульс немного дальше и решили сделать наши встречи и с экспертами, и с участниками более регулярными. Как раз сейчас мы планируем формировать те направления взаимодействия, в рамках которых мы продолжим развитие городской среды.

Помимо победителей сильное впечатление на Алексея Карапузова произвел проект «Добрый городовой».

- Он попал в повестку текущей деятельности, - объяснил Алексей карапузов. - Мы работаем над созданием городской платформы для вовлечения жителей. Ребята придумали классное дополнение, и мы обязательно включим их в совместную работу. Они предложили сделать площадку с публикацией от жителей просьб о помощи. Другие жители могут откликнуться и помочь. Это очень правильная идея с точки зрения развития социальной культуры.

Все победители также продолжат работать с администрацией Нижнего Новгорода, делая город более комфортным.