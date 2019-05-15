Информация о проведении гидравлических испытаниях тепловых сетей в мае 2019 года

В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов АО «Теплоэнерго» проводит гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения на прочность и плотность. График на май прилагается.

Испытания тепловых сетей проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор. Наряду с инструментальными способами диагностики гидравлические испытания являются обязательными диагностическими мероприятиями, которые проводятся ежегодно в рамках подготовки к отопительному периоду.

Для обеспечения безопасности температуру сетевой воды в ходе испытаний понижают до нормативных значений: на выходе от источника она не превышает 40 градусов Цельсия.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях гражданам необходимо соблюдать осторожность и сообщить на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31 либо в центральную аварийно-диспетчерскую службу по номеру: 430-05-19.

АО «Теплоэнерго» приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением испытаний.

На время проведения гидравлических испытаний трубопроводов подача горячей воды прекращается в жилые дома и организации. Нижегородцы могут узнать о времени отключения горячей воды в доме, введя название улицы и номер дома на главной странице сайта teploenergo-nn.ru

Возможны корректировки графиков проведения испытаний, следите за обновлениями информации на официальном сайте АО «Теплоэнерго» в разделе «Новости».

Напомним, АО «Теплоэнерго» является крупнейшей теплоснабжающей организацией Нижнего Новгорода. В зоне обслуживания предприятия две трети потребителей города, за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.