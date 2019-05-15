Во вторник, 14 мая, в Нижний Новгород прибыла древнерусская ладья Х века «Змей Горыныч», рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Стартовала она еще 5 мая территории Приволжского федерального округа. Экипаж ладьи хочет повторить маршрут князя Рюрика при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу 862 года.

В Нижний Новгород прибыла древнерусская ладья X века «Змей Горыныч»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На ее борту находится 12 человек, которые должны пройти 12 тысяч километров, преодолев десять стран Балтийского моря: Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Германию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Россию.

- У нас экспедиция рассчитана на два года, - рассказал командор экспедиции «Путь Рюрика» отец Феоктист. - Первый год – это поиск острова русов, на котором обитали варяги. А 2020 год посвящен уже историко-навигационному эксперименту. Мы построим три ладьи IX века и на этих ладьях только на парусе и на веслах повторим тот поход, который 1157 лет назад совершили князь Рюрик, Синеус и Трувор, придя в Старую Ладогу с Балтийского берега.

В Нижний Новгород прибыла древнерусская ладья X века «Змей Горыныч»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Помимо основного состава на ладью периодически подсаживаются новые члены. Поскольку в российской части маршрута принимает участие Всероссийское общество инвалидов, то его члены могут прокатиться на древнерусском судне. На ладье они находится до того момента, пока она идет по территрории их области. Так, пять нижегородцев сели на судно в Макарьеве и сейчас проходят обучение морскому делу.

В Нижний Новгород прибыла древнерусская ладья X века «Змей Горыныч»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

5 сентября ладья прибудет в Калининград и перезимует в музее Мирового Океана. Вернется она и в Нижний Новгород. Но произойдет это лишь в сентябре 2020 года.