«Железнодорожное гетто» Нижнего Новгорода: жители 7 микрорайона попали в железнодорожную западню

7 микрорайон в Сормове оказался в настоящей железнодорожной ловушке. Микрорайон окружен железнодорожными путями, из-за которых 25 тысяч человек каждый день вынуждены стоять в многочасовых пробках. При этом выехать из микрорайона, не пересекая железнодорожные переезды, невозможно. Однако пропускная способность этих дорог слишком мала и не соответствует современной автодорожной ситуации.

- С каждым годом длина пробок на переездах вокруг седьмого микрорайона Сормова становится все больше и больше, и откладывать решение этой проблемы дальше не представляется возможным, - считает руководитель НРОО ЗПП «Центр помощи автомобилистам» Сергей Кузин. - Пропускная способность дорог, связывающих микрорайон с остальными частями Нижнего Новгорода, слишком мала, да и та напрямую зависит от активности железнодорожного сообщения. Количество личного автотранспорта в России при этом ежегодно растет, а сам микрорайон активно развивается – строительство нового жилого комплекса, например, обещает нижегородцам создание трех тысяч новых квартир уже к 2020 году. Мы как общественная организация уверены, что администрация Нижнего Новгорода, признанного в 2019 году «самым комфортным для жизни городом России», обязана обратить внимание на данную проблему и решить ее в кратчайшие сроки.

По мнению Сергея Кузина, все нижегородцы должны поддержать инициативу разведения по высоте автомобильного и железнодорожного транспорта на въездах в 7 микрорайон Сормова и вырвать жителей из "железнодорожного гетто", так как любому жителю города может понадобиться съездить туда, а значит и ему придется стоять в огромной пробке.

«Центр помощи автомобилистам» создал петицию за строительство новых путей сообщения. Также общественная организация призывает отремонтировать и расширить существующие пути сообщения.

Все собранные голоса будет переданы в администрацию Нижнего Новгорода.