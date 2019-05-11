2019-05-11T21:16:24+03:00
Политика

Руслан Станчев: «Память о прошлом делает нас людьми, а беспамятство превращает в толпу, лишенную нравственности»

Журналист принял участие в первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода
Анна МИГАЛОВА
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Журналист принял участие в первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода.Журналист принял участие в первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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«Для меня патриотизм - нерушимая связь поколений. От деда ко мне, от меня к моему сыну, от моего сына к внукам. Память о прошлом делает нас людьми, а беспамятство превращает в толпу, лишенную нравственности», - заявил журналист Руслан Станчев на первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода по избирательному округу № 15, которые прошли 11 мая.

- Два моих деда были на войне. В 1939 году они ушли на фронт, когда были 18-летними пацанами. Один служил в танковых войсках, второй ходил в разведку. Оба выжили, и прожили, как я считаю, довольно счастливую жизнь. Яркие воспоминания о детстве связаны у меня с походами на парад Победы. Когда дед за руку ведет тебя на это величественное мероприятие. И всегда ему очень тяжело даются разговоры о войне. Он совсем не хотел рассказывать о сражениях, не знаю, почему. Еще 9 мая, я помню, как пели военные песни, и у деда всегда были слезы на глазах. Война - это не только параграф в школьном учебнике. Она коснулась каждой семьи, - сказал Станчев.

Участник дебатов сообщил присутствующим, что родился и вырос в Канавинском районе. Началась его история с четвертого роддома на улице Октябрьской революции. На улице Чкалова он закончил школу № 52.В Канавине занимался настольным теннисом, и для него «возвращение в родной район - возвращение домой».

Он отметил, что говорить о том, что ничего не сделано для патриотического воспитания молодых нижегородцев и сохранения исторической памяти, неправильно.

- Это нечестно по отношении к чиновникам, администрации, людям. Работа ведется. Но не стоит на этом останавливаться. Любые действия, которые связаны с созиданием должны поддерживаться. Для меня патриотичность связана не только с праздниками, парадами, воспоминаниями, но еще и с вещами, которые влияют на сегодняшнюю жизнь в мире. В школе на Гордеевке достаточно давно работает зал настольного тенниса. Руководит им мой тренер. Он фактически сам, на свои деньги построил этот зал. Сейчас там сложилась сложная ситуация: школа уходит на капремонт, и зал надо или закрыть, или перенести. Мы сейчас с главой района эту ситуацию пытаемся решить. Я подключил все свои ресурсы. Министры, которые этим занимаются вроде как обещали его сохранить. Мне кажется это и нужно делать депутатам - поддерживать. Пришел человек - можешь помочь, бросай все дела, стучись в кабинеты, решай эту проблему, - уверен журналист.

Руслан Станчев также сообщил, что за 26 лет в журналистике он успел поработать со всеми губернаторами: от Бориса Немцова до Глеба Никитина, с депутатским корпусом, с мэрами. И пришел к выводу, что всегда существует разрыв между властью и людьми.

- Не может губернатор подойти к каждому человеку и выслушать его проблему. Для этого существуют депутаты. Они является проводниками тех задач, которые люди ставят перед властью, - отметил Станчев. - В детстве мне часто приходилось слышать: «Не лезь на рожон», «Не высовывайся», «Тебе что, больше всех надо?», «Наша хата с краю». Это своеобразный кодекс выживания. Для выживания - хорошо, для движения вперед - нет. Для движение вперед нужны предприимчивость и энергичность. Те, кто меня знают, смогут согласиться с тем, что я вот к такой породе отношусь. Я таким был, есть, и, наверное, останусь. И таким должен быть депутат!

В заключение Руслан Станчев заявил, что более пятнадцати лет в его окружении неоднократно поднималась тема об его участии в тех или иных выборах.

- Десять - двенадцать лет назад я отказывался. Не был готов, не чувствовал, что я должен это сделать. Сейчас время пришло. Я готов сделать все, чтобы Канавинский район стал лучше, - завершил свою речь участник дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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