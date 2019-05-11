Глеб Никитин: «С таким тренером нам обязательно нужно выходить в премьер-лигу!»

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» со счетом 3:0 в домашнем матче 11 мая. Игру на стадионе «Нижний Новгород» посетил глава региона Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.

За ходом матча губернатор следил вместе с ветераном нижегородского футбола Аркадием Афанасьевым. После триумфа местной команды чиновник поздравил футболистов с победой, а их наставника - Дмитрия Черышева - с 50-летием.

- Ребята, спасибо за яркую игру. Вам удалось в этот прекрасный день по-настоящему порадовать своих болельщиков. Слова благодарности и всем нижегородцам, кто пришел на игру, - заявил глава Нижегородской области.

Обращаясь в имениннику, чиновник отметил, что тот все уже доказал в своей жизни, но 50 лет для наставника спортивной команды - время расцвета, а, значит, самый большие победы еще впереди.

- Рассчитываю, что вы сделаете это на родной нижегородской земле с нашей поддержкой. С таким тренером, таким клубом и такой инфраструктурой нам обязательно нужно выходить в премьер-лигу! - заключил Никитин.

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