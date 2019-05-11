2019-05-11T18:13:44+03:00
Происшествия

В Дзержинске погиб заблудившийся лосенок

По словам очевидцев, испуганное животное металось по двору
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Грустная история приключилась с лосенком в Дзержинске. По словам очевидцев, животное было замечено во дворе жилого дома по улице Патоличева. Сначала маленький лось был спокоен, однако позже его что-то напугало, и он принялся метаться по дворовой территории, где стояли припаркованные автомобили.

- Забрался на «Тойоту Камри», задними лапами разбил ей стекло, но сам сильно порезался и рассек себе артерию, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Раненое животное успело доковылять до ближайшей лесополосы, где упал замертво, потеряв много крови. Уточняется, что люди, ставшие свидетелями случившегося, позвонили в МЧС. Прибывшие спасатели забрали погибшего лосенка.

Пользователи соцсетей прониклись печальной историей и принялись жалеть малютку.

- Жалко малыша, - написал Андрей Смирнов.

- Бедняга, - добавила Анна Калинина.

- Бедненький… Жалко, маленький совсем, - посочувствовала Ирина Воскресенская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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