В Дзержинске погиб заблудившийся лосенок
Грустная история приключилась с лосенком в Дзержинске. По словам очевидцев, животное было замечено во дворе жилого дома по улице Патоличева. Сначала маленький лось был спокоен, однако позже его что-то напугало, и он принялся метаться по дворовой территории, где стояли припаркованные автомобили.
- Забрался на «Тойоту Камри», задними лапами разбил ей стекло, но сам сильно порезался и рассек себе артерию, - говорится в паблике «Типичный Нижний».
Раненое животное успело доковылять до ближайшей лесополосы, где упал замертво, потеряв много крови. Уточняется, что люди, ставшие свидетелями случившегося, позвонили в МЧС. Прибывшие спасатели забрали погибшего лосенка.
Пользователи соцсетей прониклись печальной историей и принялись жалеть малютку.
- Жалко малыша, - написал Андрей Смирнов.
- Бедняга, - добавила Анна Калинина.
- Бедненький… Жалко, маленький совсем, - посочувствовала Ирина Воскресенская.
ИСТОЧНИК KP.RU