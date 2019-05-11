2019-05-11T14:17:50+03:00
Происшествия

«Я начинаю волноваться»: Отец известного Instagram-блогера пропал в Нижнем Новгороде

54-летний Андрей Мизгирев четвертый день не выходит на связь [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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54-летний Андрей Мизгирев четвертый день не выходит на связь.54-летний Андрей Мизгирев четвертый день не выходит на связь.Фото: СОЦСЕТИ
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Популярный Instagram-блогер Анастасия Мизгирева разыскивает своего 54-летнего отца Андрея Владимировича Мизгирева. По словам девушки, сначала она думала, что ничего страшного не произошло.

anastasimizanastasimiz
У меня пропал отец, помогите, пожалуйста, распространить информацию!
4630 отметок «Нравится»141 комментариевInstagram

- Может, поругался со своей сожительницей. Вернется. Но он уже четвертый день не выходит на связь, - отметила нижегородка в сториз. - Ушел без телефона и паспорта, с карточками. Но никаких операций по ним не проводилось. По трем камерам посмотрели, что его передвижения были очень странными. Сейчас я действительно начинаю волноваться.

54-летний Андрей Мизгирев четвертый день не выходит на связь. Фото: СОЦСЕТИ

54-летний Андрей Мизгирев четвертый день не выходит на связь.Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия отметила, что полиция, по ее мнению, недостаточно активно занимается поисками ее отца.

- Не могут сходить в ЦУМ, в ТЦ «Республика» и «Макдональдс» посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда направился, что случилось, - написала блогер. - Ссылаются на праздники и выходные. Занимаются опросом знакомых, которые сейчас совершенно бессмысленны, когда на площади Революции столько камер со всех сторон!

Известно, что Андрей Мизгирев вышел из офиса Сбербанка на улице Фильченкова 7 мая около 10.45 и пропал.

Мужчина ростом 177 см, плотного телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами.

Он был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, темно-синюю футболку со светлыми рукавами, синие туфли с коричневой полосой. Особая примета: залысина. С собой были черная барсетка и ключи.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого следует сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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