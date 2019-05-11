Глеб Никитин поздравил Дмитрия Черышева с юбилеем

Наставник футбольной команды «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отмечает 11 мая свое 50-летие. С юбилеем известного тренера поздравил глава региона Глеб Никитин, передает пресс-служба облправительства.

Губернатор отметил, что Дмитрий Черышев - легенда нижегородского футбола. В городе Горький началась его спортивная карьера, здесь же ему удалось завоевать любовь болельщиков, а после продолжить работу на международном уровне в качества игрока и тренера.

- Это пример целеустремленного движения к поставленной цели! Вам удалось воспитать немало талантливых футболистов, но главным достижением стал Денис Черышев, игрой которого мы так гордились на чемпионате мира по футболу, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин пожелал наставнику ФК «НН» удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия, отметив, что тот вкладывает все свои силы в успех команды и немало уделяет внимания развитию нижегородского футбола в целом.

СПРАВКА

Дмитрий Черышев родился 11 мая 1969 года в Горьком. Воспитанник автозаводской ДЮСШ № 8. Сначала играл в «Химике» (Дзержинск), затем в «Локомотиве» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Москва). Шесть сезонов выступал в «Спортинге» (Хихон).

Когда закончил карьеру футболиста, стал тренировать юношеские команды «Реала» (Мадрид). С 2011 по 2012 годы Черышев возглавлял «Волгу» (Нижний Новгород). Также работал с молодежным составом «Зенита» (Санкт-Петербург), «Иртышом» (Павлодарск), «Мордовией» (Саранск) и был тренером испанской «Севильи». Главным тренером ФК «НН» стал в июле 2018 года.

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