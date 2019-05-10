2019-05-10T12:33:15+03:00
Происшествия

Число погибших при столкновении с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело
Василий КРОТОВ
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Число погибших при столкновении с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек. ФОТО: "Подслушано Дзержинск"Число погибших при столкновении с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек. ФОТО: "Подслушано Дзержинск"
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Число погибших в страшной аварии в Дзержинске выросло до пяти человек. Напомним, в завершение праздничного дня 9 мая в городе химиков легковушка протаранила троллейбус. В результате, четыре человека погибли на месте. Еще двое были доставлены в больницу. Один из них скончался этой ночью.

- Троллейбус ехал по своей полосе, откуда эта машина взялась – непонятно, но грохот был ужасный. Парень с детьми стоял, ждал салют, вызвал 112. Дальше как в тумане, девушка молодая в шоковом состоянии, но на ногах – может, из троллейбуса. Потом парня достали, положили на носилки, руками шевелил. Потом труп, потом закричали «Носилки!», была надежда, но так же положили на асфальт, - рассказала Ирина Парамонова-Малова, ставшая очевидцем страшной аварии.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия уже возбуждено уголовное дело.

- По факту аварии в Дзержинске возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Установлено, что 9 мая около 21:40 на проспекте Циолковского легковой автомобиль не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с троллейбусом. В результате ДТП 21-летний водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля погибли. Трое граждан, двое из которых находились в троллейбусе, госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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