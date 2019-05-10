Тяжелобольного ребенка из Курска привезли в Нижний Новгород спецбортом МЧС

11-летнего мальчика из Курска доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС. Как оказалось, ребенок тяжело болен и нуждается в специализированном лечении, которое ему могут предоставить только в Приволжском федеральном медицинском университете Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

11-летний мальчик сейчас находится в «Приволжском федеральном медицинском университете»Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Спецборт МЧС России, осуществлявший санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - В течение всего авиарейса пострадавшего ребенка сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.

В настоящее время ребенок уже доставлен в медицинское учреждение.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время ребенок уже доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние ребенка находится под контролем лучших медицинских работников Нижегородской области.