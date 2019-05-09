2019-05-09T15:21:02+03:00
Общество

Уникальное авиашоу в исполнении самолета МИГ-29 увидели нижегородцы в День Победы

Шоу проходило над акваторией реки Волги
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уникальное авиашоу в исполнении самолета МИГ-29 увидели нижегородцы в День ПобедыУникальное авиашоу в исполнении самолета МИГ-29 увидели нижегородцы в День ПобедыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уникальное авиашоу, посвященное празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Нижнем Новгороде 9 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение нескольких минут самолет МИГ-29 исполнял фигуры высшего пилотажа над акваторией Волги.

- Очень впечатляет работа такой мощной машины. Самолет выполнил важную задачу – поприветствовал участников «Бессмертного полка». Для меня еще в прошлом году стало делом чести, чтобы в праздновании Дня Победы в Нижнем Новгороде обязательно принимала участие авиация. Это символ надежной защиты мирного неба, - отметил глава региона.

В годы Великой Отечественной войны Горький был одним из центров авиастроения СССР – здесь было выпущено более 16 тысяч самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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