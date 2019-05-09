2019-05-09T13:24:19+03:00
Общество

Более 35 тысяч нижегородцев стали участниками «Бессмертного полка»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с семьей также принял участие в шествии
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 35 тысяч нижегородцев стали участниками «Бессмертного полка». Фото: Александр ВОЛОЖАНИНБолее 35 тысяч нижегородцев стали участниками «Бессмертного полка». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН
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Более 35 тысяч нижегородцев прошли 9 мая 2019 года в колонне «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Среди участников «Бессмертного полка» оказался и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который пришел на мероприятие вместе с семьей.

- Для меня огромная честь вместе с нижегородцами пройти в рядах «Бессмертного полка». Я несу портрет своего деда Владимира Васильевича Никитина. А мой сын Петр - портрет своего прадеда - Георгия Борисовича Петухова. Оба они были тружениками тыла, подростками трудились на заводах. Не доставали до станка, стояли на ящиках, но работали наравне со взрослыми, по 12-15 часов. И я знаю, что такие же трудовые подвиги совершали десятки тысяч горьковчан, - сказал Глеб Никитин.

Участники патриотической акции начали свой путь на Верхневолжской набережной, прошли по площади Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, площади Народного единства. Нижневолжской набережной. Завершилось шествие в Парке Победы, где состоялась праздничная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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