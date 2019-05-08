2019-05-08T17:29:28+03:00
Общество

Шестой фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 1 июня

Регистрация на соревнования для малышей продлится до 30 мая
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Шестой фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 1 июняШестой фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Нижнем Новгороде 1 июняФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Семейный фестиваль «Карапузы, на старт!» снова состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 1 июня 2019 года. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает юных нижегородцев в возрасте от 10 месяцев до трех лет поучаствовать в соревнованиях.

Мероприятие пройдет в спорткомплексе факультета физкультуры и спорта ННГУ имени Лобачевского (пр. Гагарина, 23, корпус 11, за бассейном «Дельфин»). Там вы сможете весело отдохнуть всей семьей, принять участие в конкурсе, сделать на память красивые фотографии и, возможно, одержать победу в забеге! Отдельные призы будут ожидать тех, кто придет на праздник в необычных костюмах. Номинаций и подарков будет много!

Дети будут соревноваться в четырех категориях:

1. От 8 месяцев до 1 года – ползание на дистанцию 5 метров;

2. От 1 года до 1,5 лет – бег на дистанцию 10 метров;

3. От 1,5 до 2 лет - бег на дистанцию 10 метров;

4. От 2 до 3 лет – бег на дистанцию 10 метров.

Предварительная регистрация обязательна!

Принять участие в забеге детки смогут только при наличии свидетельства о рождении. Спортивная обувь для родителей обязательна!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Генеральный спонсор:

Агуша

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Спонсоры:

Бибиколь

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Умка

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Давайс

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Арзамасский хлеб

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Mepsi

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РусДент

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Егор Иваныч

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Habibi

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ИСТОЧНИК KP.RU

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