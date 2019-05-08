2019-05-08T17:03:28+03:00
Общество

График проведения плановых работ в рамках летней ремонтной кампании уже доступен жителям на сайте АО «Теплоэнерго»

Нижегородцы могут узнать о времени отключения горячей воды главной странице сайта
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
График проведения плановых работ в рамках летней ремонтной кампании уже доступен жителям на сайте АО «Теплоэнерго».График проведения плановых работ в рамках летней ремонтной кампании уже доступен жителям на сайте АО «Теплоэнерго».
Изменить размер текста:

График плановых работ в рамках летней ремонтной кампании уже доступен жителям на главной странице сайта АО «Теплоэнерго» - teploenergo-nn.ru. Выбрав улицу и номер дома из списка, жители увидят периоды отключения горячей воды в их доме.

В связи с установившейся теплой погодой и в соответствии с графиками остановов котельных и тепловых пунктов на профилактический ремонт в домах нижегородцев начинаются плановые отключения горячей воды. Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

- Летняя ремонтная кампания в 2019 году будет очень насыщенной: предстоит заменить более 100 км сетей, в том числе часть работ Теплоэнерго проведет силами собственных ремонтных бригад, - подчеркнул генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. - Помимо планов по ремонту и строительству сетей на 40% увеличено финансирование обновления теплоэнергетического оборудования. В частности, планируется отремонтировать вдвое больше, чем в прошлом году, дымовых труб, отремонтировать или заменить 28 аккумуляторных баков, провести ремонт котлоагрегатов и теплообменного оборудования.

Нижегородцы могут узнать о времени отключения горячей воды главной странице сайта.

Нижегородцы могут узнать о времени отключения горячей воды главной странице сайта.

Напомним, АО «Теплоэнерго» обслуживает две трети потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов. Если Вы не нашли своего дома в списке сервиса, убедитесь, что Вашей ресурсоснабжающей организацией является АО «Теплоэнерго». Информация о ресурсоснабжающей организации отражена в Вашем ежемесячном платежном документе. Также выяснить, входит ли Ваш дом в зону обслуживания Теплоэнерго, Вы можете на нашем сайте в разделе «Потребителям»/«Список МКД, подключенных к сетям Теплоэнерго».

Обращаем внимание на то, что графики отключений могут корректироваться, следите за обновлениями. По всем вопросам, касающимся работы сервиса с графиком отключений, жители могут обращаться по электронной почте press@teploenergo-nn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородскую область выбрали пилотной площадкой для создания НОЦ
Нижегородская жилищная инспекция выписала ДУКам штрафы на четыре миллиона рублей
Лестницу около стадиона «Труд» хотят отремонтировать в мае
Нижегородские кладбища обработают от клещей
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» продлил прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов
«Парк славы» передан в собственность города после обращения автозаводчан к Глебу Никитину
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу сохраненных жизней
Больше 33 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству
В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников
Площадку около стадиона «Труд» заасфальтируют 8 мая
На конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок
Евгений Костин: «Основная цель Диктанта Победы – это память, которую нужно передавать потомкам»
Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей акции «Диктант Победы»