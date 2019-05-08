График проведения плановых работ в рамках летней ремонтной кампании уже доступен жителям на сайте АО «Теплоэнерго»

График плановых работ в рамках летней ремонтной кампании уже доступен жителям на главной странице сайта АО «Теплоэнерго» - teploenergo-nn.ru. Выбрав улицу и номер дома из списка, жители увидят периоды отключения горячей воды в их доме.

В связи с установившейся теплой погодой и в соответствии с графиками остановов котельных и тепловых пунктов на профилактический ремонт в домах нижегородцев начинаются плановые отключения горячей воды. Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

- Летняя ремонтная кампания в 2019 году будет очень насыщенной: предстоит заменить более 100 км сетей, в том числе часть работ Теплоэнерго проведет силами собственных ремонтных бригад, - подчеркнул генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. - Помимо планов по ремонту и строительству сетей на 40% увеличено финансирование обновления теплоэнергетического оборудования. В частности, планируется отремонтировать вдвое больше, чем в прошлом году, дымовых труб, отремонтировать или заменить 28 аккумуляторных баков, провести ремонт котлоагрегатов и теплообменного оборудования.

Нижегородцы могут узнать о времени отключения горячей воды главной странице сайта.

Напомним, АО «Теплоэнерго» обслуживает две трети потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов. Если Вы не нашли своего дома в списке сервиса, убедитесь, что Вашей ресурсоснабжающей организацией является АО «Теплоэнерго». Информация о ресурсоснабжающей организации отражена в Вашем ежемесячном платежном документе. Также выяснить, входит ли Ваш дом в зону обслуживания Теплоэнерго, Вы можете на нашем сайте в разделе «Потребителям»/«Список МКД, подключенных к сетям Теплоэнерго».

Обращаем внимание на то, что графики отключений могут корректироваться, следите за обновлениями. По всем вопросам, касающимся работы сервиса с графиком отключений, жители могут обращаться по электронной почте press@teploenergo-nn.ru.