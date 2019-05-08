2019-05-08T16:37:59+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде восстановят дороги, поврежденные во время репетиции парада

Сделано это будет сразу после Дня Победы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде восстановят дороги, поврежденные во время репетиции парада.В Нижнем Новгороде восстановят дороги, поврежденные во время репетиции парада.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сразу после генеральной репетиции военного парада ко Дню Победы в Нижнем Новгороде, прошедшей 7 мая 2019 года, нижегородцы засыпали социальные сети фотографиями разбитых дорог – на площади Минина и Пожарского, улице Варварской. В общем, везде, где прошлись гусеницы военной техники.

- Праздник – это, конечно, дело хорошее! Но что теперь с дорогами делать? – возмущались нижегородцы. - Неужели теперь так и останутся?

Сегодня стало известно, что в таком виде эти дороги никто не оставит. Сразу после Дня Победы в Нижнем Новгороде начнутся ремонтные работы.

Ремонтные работы проведут после Дня Победы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ремонтные работы проведут после Дня Победы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- После завершения парада будет проведена комиссия для выявления степени повреждений, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. - Там, где это необходимо, покрытие восстановят в рамках содержания улично-дорожной сети. Контроль ремонтных работ возложен на департамент дорожного хозяйства и администрацию Нижегородского района.

По данным городской администрации, все эти повреждения дорожного полотна не представляют опасности для участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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