В Нижнем Новгороде восстановят дороги, поврежденные во время репетиции парада

Сразу после генеральной репетиции военного парада ко Дню Победы в Нижнем Новгороде, прошедшей 7 мая 2019 года, нижегородцы засыпали социальные сети фотографиями разбитых дорог – на площади Минина и Пожарского, улице Варварской. В общем, везде, где прошлись гусеницы военной техники.

- Праздник – это, конечно, дело хорошее! Но что теперь с дорогами делать? – возмущались нижегородцы. - Неужели теперь так и останутся?

Сегодня стало известно, что в таком виде эти дороги никто не оставит. Сразу после Дня Победы в Нижнем Новгороде начнутся ремонтные работы.

Ремонтные работы проведут после Дня Победы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- После завершения парада будет проведена комиссия для выявления степени повреждений, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. - Там, где это необходимо, покрытие восстановят в рамках содержания улично-дорожной сети. Контроль ремонтных работ возложен на департамент дорожного хозяйства и администрацию Нижегородского района.

По данным городской администрации, все эти повреждения дорожного полотна не представляют опасности для участников дорожного движения.