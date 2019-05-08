Tele2 продлевает набор студентов нижегородских вузов на оплачиваемую стажировку

Мобильный оператор Tele2 продлевает набор на ежегодную программу стажировки для студентов – Tele2 Praktik. Стать частью команды Tele2 могут учащиеся профильных факультетов нижегородских вузов. По итогам девяти лет работы проекта свыше 80% участников программы начинают свой карьерный путь в стенах Tele2.

В 2019 году программа ежегодных студенческих стажировок проходит в восьми регионах России. Помимо нижегородских студентов в программе принимают участие учащиеся из Владивостока, Воронежа, Москвы, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. По итогам отбора кандидаты получат возможность стажироваться в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. В рамках Tele2 Praktik оператор выплачивает молодым специалистам заработную плату.

В этом году сотрудники оператора провели ряд встреч со студентами ключевых вузов Нижнего Новгорода, а также встретились с потенциальными кандидатами на Молодежном форуме «Профессиональный рост», где рассказали об условиях и преимуществах программы стажировки Tele2. Кроме того, во встречах со студентами приняли участие те работники компании, которые ранее проходили стажировку у оператора и затем продолжили свою профессиональную деятельность в стенах компании. Они поделились своим личным опытом участия в проекте и ответили на вопросы потенциальных кандидатов программы. В результате компания получила уже более 100 заявок от респондентов. Наиболее активными студентами, заполнившими анкеты на сайте Tele2 в разделе «Стажировка», стали студенты Высшей школы экономики и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

В связи с высокой активностью нижегородских учащихся в компании приняли решение о продлении этапа приема заявок. Чтобы стать участником программы Tele2 Praktik, необходимо заполнить форму регистрации, выбрав свой регион. В 2019 году стажировка для нижегородских студентов будет проводиться по четырем направлениям: эксплуатация сети, финансы, маркетинг, HR.

С первого дня в Tele2 стажеров ждет полноценная работа: они участвуют в текущих проектах компании вместе с остальными сотрудниками и перенимают опыт своих наставников. Применение теории на практике позволяет студентам получать ценные навыки и расти как профессионалам. Стажировка в Tele2 также предусматривает специальную программу обучения, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.

По итогам двухмесячной летней стажировки руководители оценят результаты подопечных, и молодые специалисты смогут продолжить работу в Tele2 в рамках пролонгированной программы стажировки с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.

- Программа Tele2 Praktik – это важный элемент работы с кадровым резервом организации, - уверена директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова. - Мы привлекаем талантливых молодых специалистов из лучших вузов страны и рады, что после окончания стажировки большая часть ребят остается работать в компании, укрепляя наш кадровый потенциал. Со своей стороны, мы постоянно работаем над совершенствованием программы, чтобы сделать ее еще более интересной и эффективной для кандидатов. В ходе стажировки участники не только перенимают опыт наставников, но и самостоятельно реализуют проекты. Студенты также получают доступ к корпоративному онлайн- и офлайн-обучению. Это делает программу Tele2 Praktik ценной для молодых специалистов и подтверждает нашу привлекательность как работодателя».