2019-05-08T14:58:39+03:00
Общество

Захар Прилепин поучаствовал в открытии памятника военкорам в Нижнем Новгороде

Мемориал установили у стен школы имени Сергея Михалкова [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Захар Прилепин на открытии памятника военкорам в Нижнем Новгороде.Захар Прилепин на открытии памятника военкорам в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Беспрецедентное, по словам писателя Захара Прилепина, событие произошло в Нижнем Новгороде накануне Дня Победы. На площадке перед школой имени Сергея Михалкова с песнями и танцами открыли памятник военным корреспондентам. Кроме автора «Обители» на мероприятии присутствовали основатель школы, лауреат премии «Оскар» Владимир Седов, член Союза кинематографистов и Союза журналистов России Георгий Молокин, местные чиновники и школьники.

В Нижнем Новгороде установили памятник военкорам. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде установили памятник военкорам.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мемориал установили у стен школы имени Сергея Михалкова. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мемориал установили у стен школы имени Сергея Михалкова.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- То, что здесь происходит сегодня, очень трогательно. Многие из вас пришли с портретами своих дедов и прадедов. Сердце щемит от звуков вальса и ваших лиц, - обратился к школьникам Георгий Молокин.

Перед открытием мемориала школьники исполнили вальс. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Перед открытием мемориала школьники исполнили вальс.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В рамках мероприятия состоялось шествие Бессмертного полка. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В рамках мероприятия состоялось шествие Бессмертного полка.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Известный журналист рассказал, что идея создания мемориала, олицетворяющего взрыв, из которого вылетают атрибуты военкора - камера, печатная машинка, газета времен Великой Отечественной войны, принадлежит учредителю школы имени Михалкова Ираиде Седовой. На реализацию задуманного ушло несколько лет.

- Мемориал сложился, он созрел внутри нас. Это отражение нашей жизни, с чем я всех нас и поздравляю, - заявил Владимир Седов.

Многие учащиеся пришли на митинг с портретами своих дедов и прадедов. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Многие учащиеся пришли на митинг с портретами своих дедов и прадедов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Идея создания памятника принадлежала учредителю школы Ираиде Седовой, ушедшей из жизни осенью 2018 года. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Идея создания памятника принадлежала учредителю школы Ираиде Седовой, ушедшей из жизни осенью 2018 года.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Учащиеся 2-5 классов исполнили военные песни. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Учащиеся 2-5 классов исполнили военные песни.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мероприятие растрогало всех присутствующих, но особенно взволнованным выглядел Захар Прилепин, дети которого учатся в школе им. Михалкова. Оказалось, для него это не памятник прошлому, а тому, что происходит и будет происходить, потому как победа - не данность, а труд.

- Нужно отдавать себе отчет в том, что на свете было много воин. Сейчас в мире идет 42 войны одномоментно, но Великая Отечественная война была самой страшной, самой жуткой и кровавой в истории человечества. И в ней решающую победу одержали мы, русские люди и люди национальностей, которые входят в Россию. Это великое задание для всех нас - помнить и соответствовать той победе, - заявил Прилепин.

Журналист Георгий Молокин и основатель школы имени Михалкова Владимир Седов. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Журналист Георгий Молокин и основатель школы имени Михалкова Владимир Седов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Писатель уверен: открытие памятника не местечковое событие, а всероссийское, если не мировое! Поскольку люди, работавшие военными корреспондентами в годы войны 1941-1945 годов, были известным всему миру.

- Для меня это памятник не только павшим военкорам, но и моим друзьям: Семену Пегову, Евгению Поддубному, который работает в Сирии и на Донбассе, погибшим военкорам… - признался комиссар батальона ДНР в неформальной обстановке. - Это серьезная, очень важная профессия, честная и крайне опасная. Теперь, когда ко мне в Нижний будут приезжать друзья, буду отвозить их сюда, к этому памятнику, потому что отныне это одно из важных для меня мест в городе.

Георгий Молокин: "То, что здесь происходит сегодня, очень трогательно". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Георгий Молокин: "То, что здесь происходит сегодня, очень трогательно".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В конце участники запустили в небо воздушные шары. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В конце участники запустили в небо воздушные шары.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Парк славы» передан в собственность города после обращения автозаводчан к Глебу Никитину
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу сохраненных жизней
Больше 33 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству
В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников
Площадку около стадиона «Труд» заасфальтируют 8 мая
На конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок
Евгений Костин: «Основная цель Диктанта Победы – это память, которую нужно передавать потомкам»
Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей акции «Диктант Победы»
Глеб Никитин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы
В Нижнем Новгороде ликвидировали больше ста несанкционированных свалок
Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в Нижнем Новгороде
Участники ВИА «Синяя птица» поздравили нижегородских ветеранов с Днем Победы
Глеб Никитин: «На День Победы нижегородцы увидят уникальное авиашоу»
Прокуратура нашла нарушения в организации питания в двух детсадах Чкаловского района
Оркестр МВД по Нижегородской области сыграет песни военных лет
Уникальные открытки можно будет отправить 9 мая с площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Памятник митрополиту Николаю откроют в столице Приволжья
Акция «Красная гвоздика» стартовала в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде погорельцы попросили чиновников переселить их в другой дом
В Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы
Признаков насильственной смерти у 15-летней Нади Ежовой не обнаружено
Режим работы светофоров изменили на Казанском шоссе
В Нижнем Новгороде поймали подозреваемого в убийстве 64-летнего Вячеслава Чалова
Более 190 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2019 году
Самый крупный в регионе молочный комплекс построят в Лысковском районе
Молодая нижегородка организовала подпольное казино у Московского вокзала
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи