Девятилетний Денис Савельев, сын прапорщика дивизии войск национальной гвардии Екатерины Савельевой, одержал победу в конкурсе «Одаренные дети России». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Юный саровчанин победил в конкурсе «Одаренные дети России». Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Юный саровчанин занимается творчеством три года. За это время участник образцового коллектива «Горница» и воспитанник детской школы искусств № 2 не раз становился призером и лауреатом различных фестивалей.

На конкурсе, который проходил в Санкт-Петербурге мальчик победил в номинации «Вокал. Эстрадный вокал» с песней «Конь» группы «Любэ».

- В этой песне рассказывается про нашу Родину, про красоту в ней, про любовь к нашей России, - отметил Денис.

Юный саровчанин победил в конкурсе «Одаренные дети России». Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Эмоциональное исполнение популярной композиции не оставило членов жюри равнодушными, и они вручили артисту спецприз «За артистизм».

Кстати, выбрать песню и подготовиться к выступлению Денису помогла руководитель «Горницы» Ирина Оськина.

- Мы ставим перед собой новые задачи, чтобы идти дальше и развиваться. Самое главное в конкурсе - это развитие, - подчеркнула Ирина.

Сейчас воспитанники коллектива готовятся к выступлениям ко Дню Победы.