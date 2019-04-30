Схема движения транспорта изменится в Нижнем Новгороде 7 мая

Генеральная репетиция парада Победы состоится на площади Минина и Пожарского 7 мая. В связи с этим изменится схема движения личного и общественного транспорта, передает пресс-служба нижегородской администрации.

С 9.00 до 14.00 нельзя будет проехать по площади Минина на участке от памятника Чкалову до Большой Покровской улицы, по улицам Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской (от площади Минина до Сенной площади), по Зеленскому съезду, по набережной Гребного канала (от Георгиевского съезда до дома № 110б по улице Слобода Печеры).

Автомобилистам рекомендуют объезжать эти участки по прилегающим улицам. Кроме того, на время репетиции там нельзя парковаться.

Что касается общественного транспорта, то ограничения для него вводятся 7 мая с 9.00 до 14.00. Так, к примеру, автобусы А-5 будут следовать до катера «Герой», а троллейбусы № 13, 17 и 31 - до площади Свободы.

Конечная остановка маршрутов А-1, А-86, Т-4 и Т-31 будет перенесена на остановку «Черный пруд», а движение маршрутов будет организовано по улицам Пискунова, Ошарская и Варварская.

Движение автобусов маршрутов А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от Широкой улицы к Сенной площади, будет организовано по Зеленскому съезду, улицам Октябрьская, Ошарская, Пискунова и Минина. В обратном направлении - по улица Минина, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская и Зеленскому съезду.

Движение автобусов маршрутов А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т 98, следующих от площади Свободы к площади Сенной, будет организовано по улицам Варварская, Пискунова и Минина, в обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова и Варварская.

Для автобусов маршрутов А-1, А-19, А-45, А-52, А-68, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 будут введены остановки на действующих трамвайных остановочных пунктах «Черный пруд».

Для автобусов маршрутов А-19, А-40, А-45, А-52, А-60Э, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-98 при движении к площади Сенной будет введена остановка на улице Пискунова за пересечением с улицей Ульянова, а при движении к площади Минина и Пожарского остановку введут на действующем трамвайном остановочном пункте «Речное училище».