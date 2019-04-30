2019-04-30T16:32:08+03:00
Общество

Погода на первые майские праздники в Нижнем Новгороде: переменная облачность и почти без осадков

Сильной жары не предвидится, однако теплые деньки все же будут
Анастасия НАЗАРОВА
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Сильной жары в первые майские праздники синоптики не обещают, однако теплые деньки все же будут.Сильной жары в первые майские праздники синоптики не обещают, однако теплые деньки все же будут.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сильной жары в первые майские праздники синоптики не обещают, однако теплые деньки все же будут.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра, ночью 1 мая в Нижнем Новгороде столбики термометров опустятся до +1 градуса. Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Днем 1 мая будет также немного облачно и без осадков, температура +16 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.

2 мая придет небольшое похолодание. Ночью будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха составит +4 градуса. Ветер южный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба. Днем в четверг будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление - 736 мм ртутного столба.

Значительно теплее будет в пятницу, 3 мая. Синоптики прогнозируют ночью переменную облачность и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит +7 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 733 мм ртутного столба. Днем тоже будут переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Однако температура поднимется до +19 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление - 737 мм ртутного столба.

В субботу, 4 мая, что днем, что ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако ночью будет +6 градусов, юго-западный ветер, 2 метра в секунду и атмосферное давление 742 мм ртутного столба. А днем - +19 градусов, южный ветер, 2 метра в секунду и атмосферное давление 743 мм ртутного столба.

Настоящее лето придет в Нижний Новгород в воскресенье, 5 мая. Ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков и +9 градусов. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 717 мм ртутного столба. Днем будет также без осадков, но с переменной облачностью. Температура воздуха составит +22 градусов. Ветер южный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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