2019-05-15T12:07:47+03:00
Общество

Грузовик с 4 тоннами гексогена попал в ДТП в Нижнем Новгороде

Пострадавших при аварии нет
Юлия ДАНЧЕНКО
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Грузовик с 4 тоннами гексогена попал в ДТП в Нижнем Новгороде. Фото: kamaz.ruГрузовик с 4 тоннами гексогена попал в ДТП в Нижнем Новгороде. Фото: kamaz.ru
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Рядовое ДТП, которое произошло 14 мая на улице Первомайской Автозаводского района Нижнего Новгорода, неожиданно превратилось в громкую аварию. Оказалось, что одна из машин перевозила аж четыре тонны гексогена.

В ГИДББ по Нижегородской области «Комсомольской правде»- Нижний Новгород» рассказали, что ДТП произошло в 12.40 на 12-м километре обхода Нижнего Новгорода.

- Столкнулись два КАМАЗа, двигающихся в попутном направлении, - пояснили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Столкновение было небольшим, поэтому пострадавших в аварии нет, а автомобили получили лишь небольшие механические повреждения.

По предварительной информации, четыре тонны гексогена, которые перевозил один из КАМАЗов, принадлежат промышленному предприятию и никого отношения к террористам не имеют.

МВД по Нижегородской области сейчас уточняет эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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