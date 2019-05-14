Грузовик с 4 тоннами гексогена попал в ДТП в Нижнем Новгороде

Рядовое ДТП, которое произошло 14 мая на улице Первомайской Автозаводского района Нижнего Новгорода, неожиданно превратилось в громкую аварию. Оказалось, что одна из машин перевозила аж четыре тонны гексогена.

В ГИДББ по Нижегородской области «Комсомольской правде»- Нижний Новгород» рассказали, что ДТП произошло в 12.40 на 12-м километре обхода Нижнего Новгорода.

- Столкнулись два КАМАЗа, двигающихся в попутном направлении, - пояснили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Столкновение было небольшим, поэтому пострадавших в аварии нет, а автомобили получили лишь небольшие механические повреждения.

По предварительной информации, четыре тонны гексогена, которые перевозил один из КАМАЗов, принадлежат промышленному предприятию и никого отношения к террористам не имеют.

МВД по Нижегородской области сейчас уточняет эту информацию.