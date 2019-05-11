Хулиган обрызгал газовым баллончиком двоих мужчин в Нижнем Новгороде

Неизвестный хулиган терроризировал жителей дома №6 по улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде. Действия дебошира запечатлела камера видеонаблюдения компании «Безопасный дом».

По словам абонента компании, мужчина, который ходил около второго подъезда, начал кидать камушки в окна балкона на третьем этаже, и кого-то звать. Один из жильцов подъезда вышел, чтобы разобраться, в чем дело, но ему прыснули газовым баллончиком прямо в лицо, в результате чего мужчина получил ожог дыхательных путей и лица. Затем его повалили и пнули.

Увидев это, из дома вышел еще один житель того же подъезда, но и ему досталось – хулиган брызнул газовым баллончиком ему в глаза, после чего попытался убежать. Некоторое время потерпевший преследовал его, однако в итоге злоумышленнику удалось скрыться.

В настоящее время дебошира пытаются найти – по словам очевидцев, его видели возле шестого подъезда того же дома.

"Комсомольская правда" - Нижний Новгород" благодарит за предоставленное видео компанию "Безопасный дом".