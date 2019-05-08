Купола подняли на храм Петра и Павла в Арзамасе

Пасхальная неделя в Арзамасе ознаменовалась историческим событием – освящением и поднятием куполов на храм Петра и Павла. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Это первая вновь построенная в городе церковь за последние два столетия. Камень в ее фундамент заложили в мае 2014 года. За пять лет на строительство поступило более 35 миллионов рублей. Основные благотворители – Олег Лавричев, Иван Полюхов, Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие», благотворительный фонд «БлагоДарите».

Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

– Сегодня исторический день. Вновь построенный храм в славном городе Арзамасе в честь первоверховных апостолов Петра и Павла обретает свое лицо, обретает свою главу, – сказал он. – Очень важно в жизни человека дать место Богу. Наши предки в городе Арзамасе почему выстроили столько храмов, святых обителей? Потому что на первое место они ставили Господа. Имели большую заботу и попечение дать место промыслу в своей жизни, чтобы призвать благословение Божие на этот город, на каждую семью, на своих детей. И эта традиция в богоспасаемом граде Арзамасе сегодня сохраняется и приумножается. Благодарю всех попечителей, благотворителей, особенно Олега Вениаминовича Лавричева, и всех, кто вместе с нами созидает эти святыни. И пускай мир Божий пребывает со всеми нами. Христос Воскресе!

После троекратного пасхального приветствия владыка Георгий освятил шесть куполов, шатер над звонницей и кресты. Перед их поднятием каждый православный смог прикоснуться к святыням. Главный купол весом в пять тонн собирали около трех месяцев. Чтобы установить его на центральный барабан, потребовалась специальная техника, которую заказывали из Нижнего Новгорода. Центральный купол окружают четыре маленьких, как четыре евангелиста вокруг Господа Иисуса Христа.

– Этот храм один из самых больших деревянных храмов в Нижегородской области, – рассказывает настоятель иерей Дмитрий Козлов. – Чтобы сегодня установить купола, была проведена большая подготовительная работа трудами митрополита Георгия, благодетелей и спонсоров.

Около сотни арзамасцев пришли в этот день к храму, чтобы стать свидетелями значимого события. В пасхальную ночь этот дом Божий был полон, а значит, что у церкви уже есть свой приход. Установка куполов позволит в ближайшее время начать регулярные богослужения. Владыка Георгий перед отъездом отметил, что теперь можно готовиться к освящению всего храма.

– С восторгом наблюдаю, как устанавливают купола. Живу здесь рядом, раньше ездила на автобусе в Казанскую церковь, сейчас до храма идти всего семь минут. Мне очень радостно, что здесь будет храм. Я просто счастлива, чувства переполняют меня. Ждем с нетерпением, когда его откроют, чтобы можно было помолиться за себя, своих близких и всю страну, - поделилась Тамара Елисеева.

– Я была здесь на богослужении на Пасху, причащалась, мне очень понравилось, прямо до слез. Было много народу, мы даже не могли выйти из храма, чтобы пройти крестным ходом вокруг. Все были довольны, - рассказала Татьяна Федина.